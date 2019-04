Alcsútdoboz fideszes alpolgármesterét nevezték ki a TV2-t birtokló cégek élére

Két TV2-höz köthető vállalatban is vezetői pozíciót kapott az elmúlt napokban Mészáros Lőrinc bizalmasa, Alcsútdoboz Fideszes alpolgármestere, Tima János - írja a G7. A politikust ugyanazon a napon nevezték ki az AV Progress Kft. ügyvezetőjének, illetve a Magyar Broadcasting Co. Zrt. (MBC) vezérigazgató-helyettesének.



Ezek a TV2-t birtokló legfontosabb vállalatok, a csatornát fenntartó cég közvetlenül az MBC tulajdonában van, míg az MBC részvényese az AV Progress. A kinevezések következtében pedig a vállalatok ügyeiben nem lehet majd Tima nélkül dönteni.

Tima több szálon is kötődik Mészáros Lőrinchez, egyrészt a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal illetékességi területéhez tartozó Alcsútdobozon alpolgármester, másrészt Mészáros számtalan cégében visel már tisztséget. Felügyelőbizottsági tag például az Opusban, a Konzumban, az Appeninnben és a 4iG-ben is, illetve a 2Rule márkát futtató Magyar Sportmárka Zrt-ben is.