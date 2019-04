Már a Google központjában is van kanyaró

A kanyaró egy olyan betegség, amit védőoltással remekül meg lehet előzni, éppen ezért a világ legtöbb fejlett államában adnak is ellene oltást mindenkinek. Az oltásoknak hála, a 2000-es évek elejére a kanyaró gyakorlatilag eltűnt az Egyesült Államokból. Az állam most mégis újra kanyarójárvánnyal néz szembe, New Yorkban már egészségügyi szükségállapotot kellett elrendelni a megbetegedések miatt, és országszerte több száz kanyaróst regisztráltak. Abban nincs vita az orvosok között, hogy a járványt az oltásellenesség terjedése és így a betegséggel szemben védtelen emberek számának növekedése okozza.

Miközben a Google és a nagy techcégek többsége az oltásellenes közösségimédia-tartalmak visszaszorításáért harcol, a BuzzFeed arról ír, hogy a kanyarójárvány a Google központjában is felütötte a fejét. Ez a cég egyik üzemorvosa által írt körlevélből derül ki. Az orvos a levélben tájékoztatja a dolgozókat, hogy egy kollégájuk kanyarós, és a munkavállaló járt benn betegen a vállalat egyik irodájában is, de pánikra semmi ok.

Az amerikai média egyébként már 4 éve is írt arról, hogy San Franciscóban és környékén, ahol a világ legnagyobb internetes cégei működnek, egyre több az oltásellenes család, egyre több az oltatlan gyerek az óvodákban, és hogy ez valószínűleg járványhoz fog vezetni. (BuzzFeed)