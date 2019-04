Walt Disney unokahúga őrületnek tartja, hogy mennyit keres a Disney vezérigazgatója

Komoly hullámokat vetett az amerikai sajtóban, hogy Walt Disney unokahúga, Abigail Disney élesen nekiment a Disney vállalatbirodalom vezérigazgatójának, Bog Iger fizetésének.

Abigail Disney Fotó: Bryan Bedder/AFP

A vállalat társalapítójának, Roy Disneynek az unokája, Abigail Disney maga is filmeket készít, illetve a pár évvel ezelőtt 500 millió dollárosra becsült vagyonából sokat jótékonykodik is, egy ideje már komoly támogatója a magasabb minimálbért követelő mozgalmaknak. (Egyike volt azoknak a gazdag New York-i lakóknak, akik kérték, hadd fizessenek több adót.) Egy múlt heti rendezvényen azonban nemcsak általánosságban beszélt a jövedelmi egyenlőtlenségek káros hatásáról, hanem házon belül támadt Igerre: mint elmondta, szerinte őrület, hogy Iger 2018-ban 65,5 millió dolláros fizetést kapott, és ennek szerinte maró hatása van a társadalomra.

Iger bevétele 80 százalékkal nőtt 2018-ra, ami elsősorban a Foxhoz köthető részvényekből származott.

A hétvégén aztán Twitteren részletesebben is kifejtette, mire gondol. Mint mondta, kifejezetten kedveli Igert és szerinte remek munkát végez. Ahogy amellett sem érvelne, hogy a Disney CEO-ja ne érdemelne meg egy bónuszt. De szerinte ha összeveted a keresetét azzal, hogy mások mit visznek haza a cégnél, akkor megérted, mire gondolt az őrült kifejezéssel.

Bob Iger Fotó: Image Press Agency/NurPhoto

Mint írta, a Disney vállalatbirodalmában mintegy 200 ezer ember dolgozik. És ha fognánk az igazgatónak adott 65 millió dolláros bónusz felét, mellévennénk a többi vezetőnek adott bónuszok felét, és ebből az összegből a kevésbé jól keresők is részesülnének, akkor igazán jelentős változás állhatna be az életükben.

„Ha odaadnák a bónuszuk felét, ugyan milyen változás lenne ezeknek az embereknek az életminőségében? Semmi. Zéró. Lehet nem vehetnének meg egy harmadik otthont, vagy egy másik hajót. Nem viccelődök, ekkora értékű áldozatról beszélünk a legmagasabb szintű vezetők esetében.” – írta erről Abigail Disney.

A Fortune cikke megjegyzi azt is, hogy a Disney nemrég épp 13,5 millió dollárral mérsékelte Iger jövőbeli keresetét, és jövőre az éves kompenzációja 35 millió dollár lehet.