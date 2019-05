Tiltakozó olvasók visszarakták a HVG-t több budai hirdetőoszlopra is

Máté és Katalin küldött nekünk képeket hirdetőoszlopokról a II. kerületből és Vízivárosból. Olyan hirdetőoszlopok ezek, amiken korábban a HVG címlapjait is látni lehetett - egészen két héttel ezelőttig, amikor is a Simicska Lajostól ismét kormányközelbe került Mahír Cityposter egyoldalúan felmondta a hetilap kiadójával kötött plakátszerződéseit. Lelkes olvasók most nagy HVG-nyomatokkal és SAJTÓ és SZABADSÁG feliratokkal fejezték ki véleményüket az intézkedésről, és szolidaritásukat a lap újságíróival:

Fotó: 444

