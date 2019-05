Rejtett kamerás felvételeken szembesítik a pedofil papokat áldozataikkal, felbolydult Lengyelország

Egy közösségi finanszírozásból készült, kétórás dokumentumfilm tartja lázban Lengyelországot szombat óta. A Ne mondd el senkinek című filmet egy nap alatt több mint 3,5 millióan látták, nincs ennél most forróbb téma az országban.

A film angol felirattal:

Tomasz Sekielski, és testvére, Marek Sekielski filmje az egyházi pedofilügyekkel foglalkozik, és egy fontos lépéssel tovább megy a hasonló témájú műveknél.



Nemcsak bemutatják az áldozatok történetét, de rejtett kamerás felvételeken megmutatják azt is, ahogy felkeresik bántalmazójukat, és megkérdezik, miért tették ezt velük.

Anna Misiewicz

Ebből pedig egészen hihetelen jelenetek lesznek. Rögtön a film elején bemutatják Anna Misiewicz történetét, aki elmeséli, gyerekkorában hogyan fogdosta, majd elégítette ki magát egy pap az ő kezét használva. Akit ezután fel is keresnek a nyugalmazott papok otthonában, Marek Sekielski pedig a nő férjének kiadva magát rejtett kamerával rögzíti az egész beszélgetést.



A pap (akinek kitakarják az arcát) nem tagad, amikor Misiewicz szembesíti azzal, mit tette vele. Az idős férfi is megrendül, és arról beszél, hogy nem lett volna szabad ezt tennie, és többek között a „férfidolgokra” hivatkozik, és arról beszél, az „apai szeretet megnyilvánulásai” változtak át fizikai vonzalommá. Misiewicz egyre határozottabban kérdezi, és a szemébe mondja, hogy a mai napig rémálmai vannak - a visszavonult pap pedig azt is elismeri, hogy másokkal is művelt hasonlókat. Majd megkérdezi a nőt, hogy miért nem fordult hozzá hamarabb, amikor még tudott volna valamit tenni. Mit adott volna, pénzt? Ezt semmennyi pénz sem tudja jóvátenni, mondja a nő. A pap meg akarja csókolni a kezét, miközben újra és újra bocsánatot kér, Misiewicz ezt érthető módon nem akarja.

És ez még csak a legelső jelenet.

Az első szembesítés

A film egy olyan EP-kampány közepén jelenik meg, aminek meghatározó témája a vallás, az egyház és a szexualitás. A liberálisok szerint az egyház túl közel van a hatalomhoz Lengyelországban, és túl sok mindenbe szólnak bele, a konzervatívok szerint viszont a katolikus hit az identitás kulcseleme, amit mindenképp meg kell védeni - a Jog és Igazságosság (PiS) egyik fő kampányígérete épp a „hagyományos értékek megvédéséről” szól.



Jaroslaw Kaczynski, a PiS vezetője a Reuters beszámolója szerint a film megjelenése utáni felfokozott hangulatban vasárnap arról beszélt, szigorítani kell a pedofil bűncselekmények büntetését. A mostani büntetési tétel 15 éven aluliak szexuális zaklatásáért 12 év börtön lehet, a konzervatív párt vezetője szerint ezt akár 30 évre is növelhetik.

Jaroslaw Kaczynski Fotó: Artur Widak/NurPhoto

„De a gyerekmolesztálás elleni fellépés, és néhány pap bűnei jelenthetik azt, hogy meg lehet támadni az egyházat és a katolikusokat? Nem, ez nem lehet ok” - mondta Kaczynski.

„Mélyen felkavart, amit a filmben láttam. Az áldozatok óriási szenvedése fájdalmat és szégyent vált ki. Minden egyes sebet sajnálok, amit egyházi emberek okoztak” - mondta Wojciech Polak érsek. Anna Frankowska, az áldozatok segítő Ne féljetek nevű szervezet munkatársa szerint viszont ez csak üres bocsánatkérés, amíg az egyház nem tesz konkrét lépéseket.

