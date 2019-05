Alabamában gyakorlatilag teljesen betiltották az abortuszt

"Azt üzenjük egy 12 éves lánynak, aki erőszakos vérfertőzés áldozataként esett teherbe, hogy nincs választása" - kommentálta Rodger Smitherman alabamai demokrata állami szenátor, hogy kedden a javaslatot elsöprő többséggel támogató helyi törvényhozás után a szenátus is elfogadta az új alabamai abortusztörvényt.

Az Egyesült Államokban az elmúlt hónapokban vagy háromszáz, az abortuszt szigorító jogszabályt fogadtak el különböző tagállamok, 16 tagállamban például azt, hogy amint a magzat szívverése érzékelhető, tilos abortálni. A magzat szívverése már általában a terhesség hatodik hetében észlelhető. Mivel a terhesség hatodik hetében az emberek nagy részének még fogalma sincs róla, hogy terhes, ez a fajta szabályozás szintén gyakorlati abortusztilalmat jelent.

Alabamában viszont még ennél is tovább mentek, a szabályok szerint még a bűncselekmények áldozatai se mentesülnek a tilalom alól, magzatot csak és kizárólag nagyon speciális esetben lehet csak elhajtani, kizárólag, ha az anya élete is veszélyben van.

Az új szabályozásért küzdők kimondott célja volt, hogy olyan szabályozást hozzanak, amely alapjaiban tenné törvénytelenné az abortuszt. Azt remélik, hogy ezzel kiprovokálhatják a törvényük legfelsőbb bírósági vizsgálatát. Erre minden esély megvan, a nők választását támogató szervezetek már be is jelentették, hogy bíróságon támadják meg a javaslatot. A tilalompártiak azzal számolnak, hogy a körzeti bíróságok elkaszálják a törvényt, így az a legfelsőbb bíróság elé kerülhet. Az elé a legfelsőbb bíróság elé, melybe Donald Trump már két, elkötelezetten abortuszellenes bírót - köztük egy feltételezett erőszakolót - nevezett ki. Ezzel ugyanis elvben többségbe kerülhettek azok a konzervatív bírók, akik akár hajlandóak is lehetnek a legfelsőbb bíróság 1873 1973-as, a nők abortuszhoz való jogát alkotmányos alapjogként elismerő ítélete, a Roe v. Wade felülbírálatára.

Az abortusz kérdése mind a mai napig rendkívül megosztó az Egyesült Államokban. A Gallup 2018-as felmérésének adatai szerint jelenleg fele-fele arányban élnek az országban olyanok, akik "élet pártiként" vagy "választás pártiként" határozzák meg magukat: mindkét álláspontot 48 százalék támogatja, a maradék bizonytalan. A felmérésből az is kiderül, hogy az ötven évnél fiatalabbak körében biztos többségben vannak a választás jogát támogatók, míg az 50 évesnél idősebbek többsége tilalompárti. A válaszolók jövedelmi helyzete alapján készített bontásban kizárólag az évi 30 ezer dollárnál kevesebbet keresők, vagyis a legszegényebbek körében vannak csak többségben a tilalompártiak. Politikai nézeteik alapján csak a konzervatívok többsége tilalompárti, a mérsékeltek szűk, a magukat liberálisnak vallók döntő többsége a nők jogát tartja fontosabbnak. (Via BBC)