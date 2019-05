Ma este vitáznak az Európai Bizottság elnökjelöltjei

Május 15-én este 9 és fél 11 között kerül sor az Európai Bizottság elnöki posztjára jelöltek vitájára az Európai Parlament plenáris üléstermében.

A ma esti az egyetlen olyan vita, amelyen a Bizottság elnöki posztjára pályázó összes jelölt részt vesz. (A nyitóbeszédek sorrendjében: Nico Cué, Európai Baloldal (EL), Ska KELLER, Európai Zöldek Pártja (EGP), Jan Zahradil, Konzervatívok és Reformerek Európai Szövetsége (ACRE), Margrethe VESTAGER, Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért (ALDE), Manfred Weber, Európai Néppárt (EPP), Frans Timmermans, Európai Szocialisták Pártja (PES)).

A vita az EBU (Eurovision) által összeállított témái között többek között a környezetvédelem, a migráció, a biztonság, az Unió globális szerepe, a populizmus és az éghajlatváltozás szerepel.

A vitát három, az EBU által kiválasztott újságíró vezeti: a kérdéseket Emilie Tran Nguyen (France Télévisions) és Markus Preiss (ARD Germany) teszi fel, míg a közösségi médiában zajló vitáról és az oda érkező kérdésekről Annastiina Heikkilä (YLE Finland) számol be.

A vita online az EP Kapcsolattartó Irodájának Facebook-oldalán, valamint az EP Live és az EbS csatornán is követhető. Közvetíti az Euronews is. A magyar köztévé - pár európai köztévével szemben, amelyek fontosnak tartják a vitát - nem közvetíti az eseményt. Orbán Viktor egy sajtótájékoztatón közölte, hogy nem lát alkalmas jelöltet a most pályázók között.