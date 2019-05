A Mediaworks közölte, hogy a Facebook visszaállította a fideszes lapok egy hete letiltott hirdetési fiókjait

A Mediaworks tájékoztatta az olvasóit, hogy „a Facebook hétfőn hajnalra visszaállította a Mediaworks Hungary Zrt. által kiadott lapok és hírportálok egy hete letiltott hirdetési fiókjait”.

Azt írták, hivatalos érdeklődést küldtek, amiben a tiltás okára is rákérdeztek, és bár választ nem kaptak, a cég nevében eljáró alkalmazott a „tévesen” letiltott fiókok miatt okozott „kényelmetlenségért” elnézést kért.

A Mediaworkshöz tartozó megyei lapok címlapjai a tavalyi választás előtti napon

A Facebook áprilisban jelentette be, hogy az EP-választások előtt a hirdetett tartalmak előzetes moderációjával készülnek megakadályozni a 2016-os brexitszavazás és az amerikai elnökválasztás előtti befolyásolási kísérleteket.

A Facebook az olaszországi Perugiában tartott nemzetközi újságíró-fesztiválon azt is elmondta, hogy ez alól az előzetes moderáció alól a minőségi sajtótermékek mentesülhetnek, ezeket fehér listára veszik, de azt is elárulták, hogy erre a fehér listára egyetlen magyar sajtóterméket sem vesznek fel. A cég egyik munkatársa ezt a HVG újságírójának kérdésére egy magyar rövidítéssel indokolta: KESMA, vagyis a kormányzati médiakonglomerátum, aminek a Mediaworks is része.

Ezek szerint mégis mehet tovább a közpénz jellegét elveszítő pénzekből folytatott kampány Orbán Viktor és bevándorlásellenes programja mellett. 🙏