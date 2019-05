Nem tud hirdetni a Facebookon a Mediaworks

"Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a Facebook.com letiltotta a Mediaworks Hungary Zrt. által kadott lapok és hírportálok hirdetési fiókjait" - jelentette meg közleményét a kiadó a Nemzeti Sport weboldalán. Közleményükben ugyan teljesen egyértelműen és határozottan arra utalgatnak, hogy "az amerikai cég döntésének politikai, ideológiai okai vannak", bár bevallják, hogy egyáltalán nem kaptak választ a Facebooktól a döntés miértjére.

A Facebook amúgy áprilisban jelentette be, hogy az EP-választások előtt a hirdetett tartalmak előzetes moderációjával készülnek megakadályozni a 2016-os Brexit-szavazást és az amerikai választást megelőző befolyásolási kísérleteket.

A Facebook az olaszországi Perugiában tartott nemzetközi újságírófesztiválon azt is elmondta, hogy ez alól az előzetes moderáció alól a minőségi sajtótermékek mentesülhetnek, ezeket ún. fehér listára veszik. De azt is elárulták, hogy erre a fehér listára egyetlen magyar sajtóterméket se vesznek fel. A cég egyik munkatársa ezt a HVG újságírójának kérdésére egy magyar rövidítéssel indokolta: KESMA, vagyis a kormányzati médiakonglomerátum, aminek a Mediaworks is része.