Csak négy év alatt, 2030-ra épül be a rendszerbe a két gyermekes anyák szja-mentessége

A három gyerekes anyák szja-mentessége már idén ősszel életbe fog lépni, a 2 gyermekesek esetében azonban – akik jóval nagyobb társadalmi csoportot jelentenek – csak jóval lassabban fog haladni a kormány. 2026-tól lépcsőzetesen épül be a rendszerbe. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerint a rendszer így 2030-ra lesz teljes. „Lehet 150 ezer anyánként is haladni, négy lépcsőben”, mondta Nagy a Pénz7 tematikus hét megnyitóján a Portfolió tudósítása szerint. Ezzel kapcsolatban egyébként kérdésként felmerül, vajon mi alapján fogják eldönteni, hogy egy adott évben, mely 150 ezer anya kapja meg a mentességet.

Nagy Márton elmondása szerint több hónapja dolgoznak már a nyugdíjasok által igénybe vehető áfa-visszatérítésen is, az viszont még kialakítás alatt áll, hogy pontosan mely termékek esetén lehet ezzel a lehetőséggel élni.

Minden hónapban lesz a visszatérítésnek egy felső összege, ami valahol 10-15 ezer forint körül lehet havi szinten, mondta Nagy.

Erre a visszaélések elkerülése és az igazságosság érdekében van szükség.

A lap becslése szerint éves szinten így a nyugdíjasok által igénybe vehető áfa-visszatérítés éves szinten 350-400 milliárd forintos költséget fog jelenteni a költségvetésnek. Mivel az idei év második felében tervezik ennek a bevezetését, ebben az évben 150-225 milliárdos költségvetési vonzata lehet az intézkedésnek.

Az a Nemzetgazdasági Minisztérium délelőtti közleményéből derült ki, hogy a nyugdíjasok majd kapnak egy kedvezmény kártyát, amely segítségével a vásárláskor egyrészt igazolhatják a jogosultságukat, másrészt érvényesíthetik majd a kedvezményt. Nagy szerint egyébként azért kell a második félévig várni a bevezetésével, mert még postázni kell a kártyákat, és az egész rendszert be kell mutatni még a nyugdíjasoknak is. Azt azonban nem zárta ki, hogy ennél hamarabb is elindulhat az áfa-visszatérítés.