Repülőrajt magyar módra: 136 milliárd forint az állami vagyonra, aprópénz Brüsszeltől és 385 milliárdnyi kamatkiadás

Sokkal rosszabban kezdte az idei évet az államháztartás, mint tavaly, ami nem túl jó ómen, tekintve, hogy 2024-ben villámgyorsan omlott össze a költségvetés. A tavalyinál 122 milliárd forinttal rosszabbul, mínusz 67,8 milliárdos egyenleggel zárta a januárt a költségvetés.

Ennél rosszabb évkezdetre legutóbb 2023-ban volt példa, akkor 143 milliárdos volt az első havi hiány.

A tárca hétfőn kiadott részletes tájékoztatója szerint a bevételekkel nem voltak különösebb problémák, különös tekintettel az egyik legfőbb bevételi lábat alkotó áfabevételekre, ahol az időarányosnál több pénz folyt be az államkasszába. De ez tavaly is ugyanígy volt, tökéletesen megegyezően az éves előirányzat 11,2 százaléka érkezett be a költségvetésbe tavaly és idén is. Nominálisan azonban az idei évben ez 929 milliárdos bevételt jelentett a tavaly januári 825 milliárd forint után a magasabb 2025-ös előirányzat miatt.

Fájó pontja a kormánynak és az állam gazdálkodásának is az uniós pénzek elmaradása.

Januárban nevetségesen kevés pénzt utalt Magyarországnak Brüsszel, ami az elmúlt egy év legalacsonyabb összege, 7,2 milliárd forint.

Egy évvel ezelőtt ennek sokszorosa, több mint 220 milliárd forint érkezett a kasszába. Ennek ellenére uniós programokat ennél jelentősebb mértékben finanszírozott meg az állam, hiszen az első hónapban 97 milliárd forintot költöttek el ilyen célra.

Nagyobb tételt jelentettek azonban a kamatkiadások. Az inflációkövető állampapírok esedékes kamatfizetése a tavaly januárinál is jobban terhelte a költségvetést, hiszen 296 milliárd forint után 385 milliárd forintot fizetett ki az állam ilyen jogcímen. Ez az időarányos előirányzat 10,1 százaléka, amiből arra is lehet következtetni, hogy idén is a tényleges kiadás jócskán túllépheti a tervezett előirányzatot ezen a soron.

Meglepően sokat költött a kormány januárban az állami vagyonnal összefüggésben is: az éves előirányzat 28 százaléka már nincs meg az államkasszában. A részletes tájékoztatásból azonban csak annyi derül ki, hogy az elköltött 136 milliárd forint döntő része ingatlanokkal kapcsolatban merült fel.