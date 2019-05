Nem állnak jól az adófizetők csapatai

Van egy jó és pár rossz hírünk azoknak, akik szeretik tudni, mire költi a kormány a pénzüket.

A jó hír az, hogy NBII-es maradt a balmazújvárosi focicsapat. Az adófizetők számára ez azért érdekes, mert a kormány tavasszal a költségvetésből 100 millió forintot adott kifejezetten arra, hogy a klub rendezni tudja a felhalmozott adósságát. Ami azért keletkezett, mert Balmazújvároson szórták a pénzt az elsőosztályú csapatra, egészen addig, amíg a börtönre ítélt fideszes polgármester helyett megválasztottak egy független polgármestert, ő pedig nem akarta a város pénzét elégetni a focira. A kis közös helyett a nagy közösből lett végül pénz, az önkormányzat helyett a kormány fizette ki a klub tartozásait. Vagyis mindannyiunk csapatáról van szó. Így nézve nem semmi, amit a fiúk produkáltak, sikerült elkerülni, hogy egy éven belül az NBI-ből az NBIII-ba jussanak. Hajrá, Balmaz!

Sajnos vannak rossz híreink is. Van ugyanis egy kézilabdacsapatunk is, nekünk, mindannyiunknak. A kormány tavaly decemberben adott némi pénzt, alig 218 millió forintot a ceglédi kézilabda klubnak, szintén a központi költségvetésből. Azért kellett ez a támogatás is, hogy eltüntessék a klub adósságát. Ami lehet, azért is keletkezett, mert van öt jól fizetett légiós is a keretben, és elég tisztességesen keresnek a klub vezetői is. Mindannyiunk 218 millió forintja biztosan jó helyre ment, a csapat most mégis kiesett a másodosztályba. (A klub évi 15 millió forintot kap az önkormányzattól is, emellett a látványsportágaknak jutó támogatásból is jutott tavaly 200 millió, idén várhatóan 150 millió.)

A ceglédi sportbarátoknak volt már jobb éve is. A focicsapat is kiesett a másodosztályból a harmadosztályba. Egy pici szomorúságra ez is ad okot, mert csak-csak ment a közösből 500 millió új lelátóépületre, 300 millió pedig új füves pályára. Ezek persze az NB3-ban is ott lesznek majd. A kieső focicsapatot az év elején az Év csapata díjjal tüntette ki Takáts László fideszes polgármester.

És ott van még a Haladás is. A szombathelyi focicsapat is kiesett az első osztályból. A kormány oda is adott a közösből tavasszal, 298 millió forintot idén, és ugyanennyit jövőre is, hogy valahogy tudják kit tudják fizetni a 15 milliárd adóforintból felépített stadion üzemeltetési költségeit. Amik sajnos az NBII-ben sem lesznek alacsonyabbak, de a nézőszám biztosan csökkenni fog majd

Az NBI másik kiesője az MTK. A csapat új stadionjában legalább lesznek NBI-es meccsek, mert a Kispest-Honvéd itt játszik, amíg nem készül el a saját stadionja. A három idény alatt másodszor kieső MTK-nál az a terv látszik léket kapni, amit Deutsch Tamás hirdetett meg az új stadion avatóján: 2020-ra 4000 ezres átlagnézőszámmal kalkulált.

A Vasas most nyáron avatja az új stadionját, hatmilliárdos számlát áll a magyar költségvetés. Sajnos az új stadionban jövőre csak NBII-es meccseket rendeznek, mert a Vasas nem jutott vissza az első osztályba, csak negyedik lett. Ami rossz hír a Vasasnál, jó hír a Szegednél. A most harmadosztályú Szeged 2011 jó eséllyel feljut a másodosztályba. Nyáron avatják a szegedi stadiont is, 10 milliárd forintba kerül, legalább nem harmadosztályú meccseket rendeznek majd benne.

Érden is épül az 5 milliárdos stadion, még nincs kész, de nem baj, mert az Érd egyelőre nem áll feljutó helyen a harmadosztályban. A harmadosztályban vegetál egyébként néhány nagy múltú klub, a Pécs, a Dunaújváros és a Kecskemét. És itt van az Eger is, ami 1,5 milliárdért kap új stadiont. A klub 10. az NB3 Keleti csoportjában.