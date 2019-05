Strache meg akarja találni, kik állnak az ibizai videó mögött

Az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) hétvégén lemondott elnöke kedden a Facebookon azt üzente: „Megtaláljuk azokat, akik a törvénytelenül felvett videók és az ellenem külföldről folytatott, mocskos kampány mögött állnak, és bebizonyítjuk az ártatlanságomat! Ezért harcolok!”

Heinz-Cristian Strachéről múlt pénteken került elő egy videó, amin a 2017-es választások előtt arról magyaráz egy magát orosz milliárdosnak kiadó nőnek, hogy ha megveszi és a pártja szolgálatába állítja az egyik legnagyobb osztrák bulvárlapot, a Krone Zeitungot, akkor cserébe odaadja neki azokat a közbeszerzéseket, amiket eddig a Strabag nyert meg.

A lap átalakításához egyébként ugyanazt az osztrák befektetőt ajánlotta, aki Magyarországon a Népszabadságot is bezárta, majd a megyei lapokat pedig eladta Mészáros Lőrincnek. Valamint megemlített egy olyan alapítványt is, amin keresztül az oroszok illegális pénzeket juttathatnak a pártjának. Itt még azokat az osztrák üzletembereket is név szerint felsorolta, akik használják ezt a csatornát.

Amikor szombaton Strache bejelentette a lemondását, nem cáfolta a videó valódiságát, csak annyit mondott, hogy részeg volt, és mint egy hencegő tini, mivel jó benyomást akart tenni az orosz nőre.

A videó alig egy héttel az európai parlamenti választások előtt teljesen felforgatta az osztrák belpolitikát. Sebastian Kurz osztrák kancellár a videó miatt még szombat este bejelentette, hogy szeptemberben előrehozott választásokat tartanak Ausztriában, hétfő este pedig az FPÖ-s belügyminisztert is kirúgta a kormányból, mivel nem bízik benne, hogy pártatlanul vizsgálná ki a Strache által elmondottakat. Ez pedig azt jelenti, hogy a többi FPÖ-s miniszter is távozik a kormányból.