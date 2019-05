Allahu Akbar – kiabálta a kormánypárti értelmiségi aktivista, Bede Zsolt Guy Verhofstadtnak

Friss videó került fel a Vadhajtások nevű kormánypárti kiadvány Facebook oldalára. A klipen valami olyasmi látható, hogy a momentumos Fekete-Győr András és Guy Verhofstadt, az EP liberális frakciójának vezetője tartana sajtótájékoztatót a Kúria épülete előtt, amikor megérkezik Bede Zsolt.

Bede pár éve még leginkább arról volt ismert, hogy az Ultras Liberi tagjaként focicsapatoknak drukkolt, az elmúlt hónapokban viszont már inkább a kormánypárti értelmiség egyik legaktívabb szereplőjeként mozgott a magyar nyilvánosságban.

Ebben a a műfajban első átütő sikerét a

szavakat kiabálva érte el, amikor angol nyelven próbálta kérdőre vonni februárban Frans Timmermanst, az Európai Bizottság Budapesten tartózkodó alelnökét. Feltehetően ezt az emlékezetes teljesítményt igyekezett ma megismételni, vagy akár túlszárnyalni.

This is the true. This is the true. Allah Akbar. Bayer-Monsanto [a háttérből]. Arabul kérjük, arabul. Arabic language, arabic language please.

– mondja a videó elején Verhofstadtnak Bede Zsolt.

– hallatszik ezután a háttérből, az nem világos, hogy az „interlexuális” szó ebben a kontextusban pontosan mit jelent.

– evez vissza nyugodtabb vizekre a kormánypárti performanszművész. Egy hangszóróból a müezzin éneke szól, Fekete-Győr többször kéri Bedét, hogy kapcsolja ki, de ő erre nem hajlandó.

Nem akarok Brüsszelisztánt, tudod? Most jöttem egy nogo zónából Brüsszelből, és rettegtem, és a hazámat nem adom ezért. You are traitor of Europe. You are traitor. Go for dentist now.