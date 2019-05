Kurz egész kormányát leszavazzák az osztrák szociáldemokraták

Ausztriában az európai parlamenti választás után is pörög tovább a politikai élet. a szociáldemokrata SPÖ elnöksége vasárnap este döntötte el, hogy hétfőn nem csak Sebastian Kurz kancellár ellen szavazzák meg a bizalmatlansági indítványt, hanem az egész kormány ellen. Vagyis azokat a szakértőket is leszavazzák, akiket Kurz az ibizai botrány után kilépő FPÖ-s miniszterek helyére ültetett be.

A vasárnapi EP-választáson Kurz pártja az ÖVP 35,4 százalékot ért el, ami 8,42 százalékos erősödést jelent a 2014-es eredményéhez képest. A második helyet a szociáldemokraták érték el 23,6 százalékkal, ami majdnem megfelel az 5 évvel ezelőtti eredményüknek (-0,49).