Közösségi finanszírozásból épít falat a mexikói határra egy csoport

"Megcsináltuk!" - hirdeti büszkén a Facebook-oldalán a We Build The Wall (Mi építjük a falat) csoport, hogy közadakozásból, magánterületen felhúztak majd egy kilométernyi falat az Egyesült Államok és Mexikó határán.

A csoport a GoFundMe oldalon indított kampányt a mexikói határra tervezett fal közösségi finanszírozásáért. Egymilliárd dolláros céljuktól még távol vannak, de 22 millió dollárt már összegyűjtöttek, így láthattak neki a munkának Texas és Új-Mexikó határán, El Paso közelében egy magánbirtokon.

Mexikó és az Egyesült Államok határára Donald Trump szeretne falat építeni. Ez volt a legfőbb választási kampányígérete, gyűlésein állandó jelenség volt, hogy a tömeg azt skandálja: "építsd meg a falat". Trump határfala képlékeny valami, például rendszeresen változik, hogy milyen magas lesz, és miből készül. Leginkább amúgy semmiből, mert Trump, bár egyszer a fél kormányát is lebénította az ügy érdekében, még nem tudott forrásokat szerezni tervére. A legutóbb a honvédelmi költségvetés egy részét akarta átcímkézni falépítésre, de a bíróság megakadályozta ebben.

A We Build The Wall elvben civil kezdeményezés, de Trump-közeliségét azért bizonyítja, hogy egyik főtanácsadójuk az a Kris Kobach, aki a helyi választásokat felügyelő állami miniszterként 2016-ban tömeges demokrata csalásokat feltételezett egy elnökválasztáson, amit amúgy a demokraták elvesztettek. Kobach hónapokig vizsgálhatta saját összeesküvés-elméletét, de nem sikerült bizonyítania igazát. Kobach keményvonalas bevándorlásellenes, így politikai bukása után ennél a csoportnál találhatott új otthonra. Tájékoztatása szerint a csaknem egy kilométeres falat 6-8 millió dollárból építették fel. (Via CNN)