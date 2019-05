Egymillióra büntették a Főpolgármesteri Hivatalt, mert blokkolták a melegjogi szervezetek oldalait

Egymillió forintra büntette az Egyenlő Bánásmód Hatóság a Főpolgármesteri Hivatalt, amiért az blokkolta az LMBTQI témájú internetes oldalak elérését a hivatal számítógépes hálózatáról. A hatóság szerint a főváros ezzel nemcsak az érintett szervezeteknek, hanem az egész LMBTQI közösségnek is hátrányt okozott - olvasható a Háttér Társaság szerdán kiadott közleményében.

A Háttér Társaság, a Labrisz Leszbikus Egyesület és a Budapest Pride-ot szervező Szivárvány Misszió Alapítvány márciusban fordult az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz (EBH), miután a 444.hu megírta, hogy Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala blokkolja az LMBTQI témájú honlapok elérését számítógépes hálózatából, így sem a Hivatal munkatársai, sem az önkormányzati képviselők nem férnek hozzá ezekhez az oldalakhoz.

Az eljárás során a Főpolgármesteri Hivatal már annak kapcsán is ellentmondó nyilatkozatokat tett, hogy hogyan is működik valójában a honlapok elérésének blokkolása; emellett a felelősséget a blokkolást végző eszköz gyártójára, illetve forgalmazójára kívánta hárítani. A Hivatal legfőbb érve ugyanakkor az volt, hogy a Hivatal munkatársainak ezen oldalak elérésére a munkájukhoz nincs szükség. Ez az érvelés azonban összeomlott, mikor a Hivatal által becsatolt dokumentumból kiderült, hogy számtalan a munkavégzéshez nem szükséges internetes oldal, így például szórakoztató videók és aukciós oldalak is elérhetőek a hivatali gépekről. A hátrányos megkülönböztetésnek kitett csoportok érdekérvényesítő szervezeteinek kiadványaira, sajtóanyagaira a Hivatal munkatársainak az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében szükségük van. A más hátrányos helyzetű csoportokkal, romákkal, nőkkel, fogyatékossággal élő emberekkel foglalkozó oldalak elérhetők is voltak, a Főpolgármesteri Hivatal csak az LMBTQI témájú oldalakat, köztük a jogvédő szervezetek oldalait blokkolta.

Az EBH mindezek alapján megállapította, hogy a Főpolgármesteri Hivatal magatartása szexuális irányultságon és nemi identitáson alapuló hátrányos megkülönböztetést valósított meg az érintett szervezetekkel szemben.

Az EBH azonban ezen túlmenően arra is rámutatott, hogy a Hivatal magatartásával az egész LMBTQI közösségnek hátrányt okozott: korlátozta érdekképviseleti lehetőségeiket, illetve megalázta őket. Az EBH megfogalmazásában: “[A] tiltott kategóriák köre alapján az állapítható meg, hogy a meleg, leszbikus, biszexuális tartalmakat kifejezetten a nem munkahelyre való, káros, deviáns, akár jogellenes tartalmakkal összefüggő kategóriákkal tartja összetartozónak az eljárás alá vont (...). [A]z eljárás alá vont az ország fővárosának önkormányzataként a kérelmezők honlapjait, illetve magát a hangsúlyos meleg, leszbikus, biszexuális tartalmat a deviáns témákat tartalmazó kategóriákkal együtt tiltja, jelentős mértékben ráerősítve, mintegy jóváhagyva ezzel a már meglévő társadalmi előítéletet.”

Az EBH a jogsértés súlyára tekintettel többes szankciót szabott ki:

előírta a jogellenes állapot megszüntetését, megtiltotta a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását, egymillió forint összegű bírság megfizetésére kötelezte a Főpolgármesteri Hivatalt, és előírta a határozat közzétételét a Hatóság honlapján és a budapest.hu nyitóoldalán.

“Érthetetlen számunkra, hogy a főváros miért tartott ki nyilvánvalóan jogsértő gyakorlata mellett még az eljárás megindulása után is. Egyezségkötési ajánlatunkat is elutasították” - kommentálta a döntést Dombos Tamás, az eljárást indító szervezetek jogi képviseletét ellátó Háttér Társaság ügyvivője.

Az EBH döntése ellen fellebbezésnek helye nincs, ugyanakkor a Főpolgármesteri Hivatal 30 napon belül közigazgatási perben támadhatja meg a határozatot.