11 emberrel végzett egy ámokfutó Virginia Beachen

Tizenegy embert megölt egy ámokfutó az Egyesült Államok keleti partvidékén, Virginia Beach városában. A támadó, a 40 éves DeWayne Craddock a város kommunális létesítményeinek egyik régi alkalmazottja volt. Az ámokfutó is életét vesztette, a rendőrség tájékoztatásából nem derült ki, hogy magával végzett-e, vagy a rendőrök lőtték le.

A 11 halálos áldozaton túl hatan megsérültek, őket a környék kórházaiban ápolják. James Cervera Virginia Beach-i rendőrfőnök a történtekről alig árult el részleteket, csak annyit mondott, hogy az eset délután történt a helyhatósági központ közműcégeknek otthont adó épületében, a városháza közvetlen szomszédságában. A férfi, miután belépett az épületbe, azonnal tüzet nyitott, és válogatás nélkül lőtt az ott lévőkre.

A támadó a kiérkező rendőrökre is rálőtt. Egyiküket el is találta, a rendőr életét a golyóálló mellénye mentette meg. A város polgármestere, Bobby Dyer szerint "ez a leglesújtóbb nap Virgina Beach történetében". (Via MTI, CNN)