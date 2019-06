Ferencvárosi ügyekről adott érdekes interjút Chikán Attila, az első Orbán-kormány gazdasági minisztere, a Corvinus Egyetem egykori rektora, akadémikus és felesége, Nagy Márta, a Versenyhivatal volt elnökhelyettese, akik maguk is IX. kerületi lakosok.

Az interjú a Kilencben az élet nevű blogon jelent meg (érdemes követni). A civil lapot Borbás Gabriella háromgyerekes anya, közgazdász írja. Hogy miért van szükség a blogra, arra Nagy Márta az interjúban rá is világít: „Ideköltözésünk után néhány évig olvastam a Ferencváros újságot, hogy kövessem a helyi ügyeket, de aztán abbahagytam, amikor az egyik számban 41-szer találkoztam Bácskai János nevével. Az ilyen mérvű személyi kultuszt nehezen viselem. Persze felmerül, hogy ez vajon a polgármester elvárása az újsággal szemben, vagy a főszerkesztő által vélelmezett elvárás. Nem is tudom, melyik a rosszabb.”

Az adófizetői milliókból fenntartott Ferencváros újságot Veres László, egykori fideszes önkormányzati képviselő szerkeszti, aki maga is érintett a kerület egyik sötét ügyében, az önkormányzati lakások hatalom közeli magánvagyonná konvertálásában.



Chikán Attila beszél a kerületben elindult óriásberuházásról, a már épülő atlétikai stanidonról is: „A magyar atlétika jelenlegi színvonalát nem az ilyen látványberuházásokkal lehetne emelni. De világos, hogy a stadion építése nem kerületi döntés, így érvényesíthető rá az a mondás, hogy amit nem tudsz megakadályozni, annak állj az élére. A kerület vezetésének kutya kötelessége, hogy a nagyberuházásokat a kerületiek javára fordítsa.”

A kerületben a meredeken emelkedő ingatlanárak miatt felpörögtek az építőipari beruházások, ami nem feltétlenül előnyös a már itt élők számára. Erről is beszél Chikán:

„Az épülő lakóparkoknál itt-ott már túlzónak tűnik a beépítettség, és infrastruktúra-hiány mutatkozhat. A Középső-Ferencváros kezdi elveszíteni hangulatát a zegzugos átjárókkal, a kertes belső udvarokkal. Világos, jó kerületi szabályozásra lenne szükség, amit persze be is kellene tartani, hogy ne a beruházók kénye-kedve szerint alakuljanak át az addig zöld utcák. Meg aztán ezekhez a nagy lakóparkokhoz bővíteni kell a tömegközlekedés kapacitását, új bölcsőde meg óvoda is kell. Ezért fontos, hogy az önkormányzat előre gondolkodjon, tervezzen, szabályozzon.”

Nem maradtak ki az interjúból a kerület korrupciógyanús ügyei sem. Nagy Márta szerint egyértelmű, hogy a jelenlegi vezetésnek sok takargatni valója van:



„Sok kerületet érint a parkolási botrány, és a régi tanácsi lakásokkal való seftelés sem idegen a többi kerület vezetésétől sem. Nagyon fontos lenne, hogy a következő helyi vezetés jó szakemberekkel kivizsgálja ezeket az ügyeket, és ha bizonyítékot talál a korrupcióra, hűtlen kezelésre, akkor tegye meg a feljelentéseket.”

