Százezrek tüntetnek békésen Hongkong utcáin

Több százezer ember vonult az utcákra vasárnap Hongkongban, hogy tiltakozzanak a kiadatási törvény elfogadása ellen, amely lehetővé tenné gyanúsítottak kiadását Kínának.



A törvény ellen az elmúlt napokban többször is tüntettek, múlt vasárnap egymillió ember ment utcára, szerdán pedig a tüntetők elkezdték elfoglalni a kormányzati negyed utcáit, amire a rendőrség rendkívül erőteljesen reagált, könnygázzal és gumilövedékkel oszlatták fel a tömeget.

Szombaton a városállam vezetése jelezte, hogy a törvény elfogadását egyelőre felfüggesztették. A tüntetők azonban a tervezet visszavonását akarják elérni, ezért vasárnap is az utcára vonultak, méghozzá rengetegen.

Fotó: HECTOR RETAMAL/AFP

A tüntetések egyelőre békések, nincs könnygáz, nincsenek összecsapások a rendőrséggel, és nincsenek sérültek. Vasárnap délutánra hatalmas tömeg gyűlt össze a hongkong-i Viktória-téren, sokan feketébe öltöztek és fehér virágot fognak a kezükben. Az utcák járhatlanok, a vasútállomásokat tömegek lepték el.

Fotó: HECTOR RETAMAL/AFP

A tüntetők közül sokan transzparenseket vittek, “a diákok nem lázadók” felirattal, reagálva arra, hogy a rendőrség a szerdai tüntetést felkelésnek nyilvánította (így a résztvevők akár tíz éves börtönbüntetést is kaphatnak).

Fotó: HECTOR RETAMAL/AFP

A BBC szerint sokat szkeptikusak a törvény elfogadásának felfüggesztését illetően, egy 67 éves férfi azt mondta, a városállam vezetése úgy viselkedett, mintha az egymilliós tüntetés nem is lenne nagy ügy. A tüntetők arról is beszámoltak, úgy érezték, hogy a szerdai rendőrségi beavatkozások áldozataiért is ki kell állniuk.

Fotó: ANTHONY WALLACE/AFP

(BBC)