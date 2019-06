A MÁV új, emeletes vonatai nem férnek be az alagutakba

2020 elején érkeznek meg az első Stadler KISS motorvonatok a MÁV-Start flottába, a váci és a szolnoki vonalra vezénylik ki a vonatokat – írja a 24.hu a Magyar Nemzet cikke alapján.

A KISS motorvonatok magassága 4595 mm, míg a FLIRT-öké 4281 milliméter, a 30 centis különbség pedig gond lehet, mert az új vonatok több alagútba nem férnének be, például a Kelenföld és a Déli pályaudvar közöttibe.

A terv szerint jövő nyáron a balatoni vonalra is ezeket küldenék, így a pálya ágyazatát is át kell alakítani, addig Kelenföld lesz a végállomás. Az új szerelvények miatt Kőbánya-Kispesten a peronokat is át kell alakítani. (24)