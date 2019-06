Irán atomprogramja újraindításával, az USA csapatátvezényléssel fenyegetőzik

Ezer katonát vezényel a Közel-Keletre Donald Trump, válaszul az elmúlt napok Iránnal kapcsolatos fejleményeire. Múlt csütörtökön két olajtankert is támadás ért a Perzsa-(Arab-)öblöt az Indiai-óceántól elválasztó Hormuzi-szorosban, ezekért az amerikai kormány egyértelműen Iránt hibáztatja. A helyzet elég veszélyes. Hétfőn újabb képfelvételeket közöltek ennek bizonyítására, bár azokon továbbra is csak az látszik, hogy az iráni Forradalmi Gárda rohamcsónakján érkező iráni katonák levesznek valamit - a amerikaiak állítása szerint egy mágneses aknát - az egyik megtámadott hajó a japán Kokuka Courageous oldaláról. A japán hajó kapitánya amúgy azt állította, hogy a levegőből találták el a hajóját, nem aknára úszott.

Trump bejelentése a csapaterősítésről azonban nem közvetlenül ezt, hanem azt a teheráni bejelentést követte, mely szerint Irán napokon belül átlépheti a 2015-ös nukleáris egyezményben szabott határt, a megengedettnél több, enyhén dúsított uránt halmozhat fel. Emellett bejelentették azt is, hogy hamarosan tovább dúsíthatják az uránt, akár 20 százalékosra is. Ez már közel van a fegyvergyártáshoz szükséges sűrűséghez.

Az Egyesült Államok már tavaly felmondta az atomalkut arra hivatkozva, hogy Irán megsérti az egyezményt. Ezt akkor Trumpon kívül a világon senki sem látta bizonyítottnak, így az egyezmény többi aláírója, így az EU államai továbbra is érvényesnek tekintették azt. Csakhogy az Egyesült Államok egyoldalú gazdasági szankciókat vezetett be az egyezmény vélt megsértése miatt. És mert az USA megkerülhetetlen világpiaci szereplő, ki tudta erőszakolni, hogy az Egyesült Államokkal is kereskedő cégek - szóval mindenki - betartsák a szankciókat. Irán most azt próbálja elérni a zsarolással, hogy az EU a maga részéről próbáljon enyhíteni a bénító gazdasági szankciókon, és teljesítse az egyezményben ígérteket. Annak ugyanis pont az volt a lényege, hogy kereskedelmi engedmények fejében bírta rá Iránt atomfegyverprogramja szüneteltetésére.

A csapaterősítések bejelentésekor Patrick Shanahan amerikai védelmi miniszter fontosnak tartotta közölni, hogy "az Egyesült Államok nem keresi a konfliktust Iránnal", ugyanakkor szerinte minden szükséges lépést megtesznek "a nemzetünk érdekeiért a térségben dolgozó amerikai katonai személyzet biztonsága és jóléte érdekében". Shanahan értékelése szerint "az elmúlt időszak iráni támadásai igazolják megbízható és hiteles hírszerzési értesüléseinket arról, hogy Irán és csatlósai az Egyesült Államok érdekeit és polgárait veszélyeztetik a térségben".

Donald Trump májusban, egy előző - egyébként nagyon hasonló forgatókönyv szerint zajló - amerikai-iráni csörte után már 1500 katonát vezényelt a térségbe, így most két hónapon belül már 2500 fős csapaterősítést jelentett be. (Via BBC, Guardian, New York Times)