Egy cég olyan rendszerrel házal a brit és az indiai rendőrségnél, ami állítólag arckifejezésekről megmondja, ha valaki hazudik

Amióta több mint 40 éve Paul Ekman amerikai pszichológus elkezdte kutatni az emberi arckifejezéseket, a hazugságfelismerés egy egész szakma lett. De már ezt a munkát is veszélyezteti a mesterséges intelligencia.

Egy brit startup, a Facesoft azt állítja, 300 millió arcképből épített adatbázist, amiben több képet mesterséges intelligencia generált az emberi agy alapján – írja a Times. A rendszer felismeri a dühöt, félelmet és a meglepetést olyan mikro-arckifejezések alapján, amik az emberi szemnek gyakran láthatatlanok.

Allan Ponniah társalapító és CEO – aki egyben plasztikai sebész is Londonban – azt mondta: ha valaki őszintétlenül mosolyog, a szájuk mosolyra húzódik ugyan, a szemük viszont már nem, de a mikro-arckifejezések ennél sokkal kifinomultabbak és gyorsabbak.

A cég megkereste a brit és a mumbai rendőrséget, hogy a rendszert használják tömegek monitorozására, hogy időben észrevegyék, ha egy csoport erőszakossá válik.

Digitális arcfelismerő rendszer Kínában a 16. Kínai Közbiztonsági Expón 2017. október 31-én. Illusztráció: Blanches/Imaginechina

A mesterséges intelligencia rendőrségi használata ellentmondásos terület: egy kutatócsoport – aminek a tagjai között ott voltak a Facebook, a Microsoft, az Alphabet, az Apple és az Amazon tagjai is – egy áprilisi jelentésben arra jutott, hogy a jelenlegi algoritmusok, amiket arra használnak, hogy segítsenek a bíróknak eldönteni, kit érdemes óvadékkal szabadon engedni vagy próbára bocsátani, potenciálisan elfogultak, átláthatatlanok vagy egyáltalán nem is működnek. A kutatók szerint egyre több helyen használnak ilyen rendszereket az USA-ban és máshol is, pedig egyelőre nem kellene. (Yahoo News)