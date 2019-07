Orbán: A feleségem nagyüzemben készíti a baracklekvárt

Orbán Viktor a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy azzal, hogy Ursula von der Leyent az Európai Bizottság elnökjelöltjévé választották, a magyar kormánynak sikerült érvényt szereznie azzal kapcsolatban, hogy olyan vezetőket választanak, akik tisztelik a nemzeteket, köztük a magyarokat is, továbbá bevándorlásellenesek. (Ez azért is érdekes, mert von der Leyen a melegek házasságát és örökbefogadási jogát is támogatta, menekültügyben liberális álláspontot képviselt, és 2015-ben a CNN-nek adott interjújában élesen támadta a magyar kormányt, mert embertelenül bánt a menedékkérőkkel a röszkei könnygázas oszlatáskor.)

Azt mondta, elfogadható megoldást sikerült kialakítani, de ne dobáljuk még a kalapunkat az égre örömünkben, mert az elmúlt 5 évben sok hiba történt Brüsszelben, ezeket ki kell javítani, „másfajta szelek fújnak majd Brüsszelben”.

Orbánt megkérdezték, hogyan sikerült megegyeznie Emmanuel Macronnal francia elnökkel abban, hogy Frans Timmermans ne lehessen elnökjelölt, de Orbán azt kérte, erről hadd ne beszéljen, ez maradjon az ő titka.

Orbán azt mondta, a szlovákok – akik bevezették az eurót – feladták a pénzügyi önállóságukat, „nincs saját pénzük”.

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió stúdiójában, ahol interjút ad a 180 perc című műsorban 2017. október 27-én. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI / MTVA

Rákérdeztek arra is, hogy az EP-alelnökök megválasztásakor a DK-s Dobrev Klára nem szavazta meg a fideszes Járóka Lívia alelnökségét, de ez fordítva megtörtént. Orbán szerint „ahány ház, annyi szokás”, a jobboldal nemzeti, a baloldal internacionalista. Orbán szerint a hazával nem szabad szembefordulni, amit láthattunk, az a kommunizmus modern formája. Nagy Katalin műsorvezető szerint erről sajnos a mai fiatalok keveset tudnak. „De hát mi vagyunk a szüleik, majd elmagyarázzuk nekik” – mondta Orbán.

Magyarország nem függ az európai uniós pénzektől – hazudta ismét Orbán.

Természetesen a migrációról is beszélt, majd sorosozva ráfordult a civil szervezetekre: a kérdésre, hogy ki lehet-e szorítani az NGO-kat, azt mondta, a nyugati politikusok nagy pénzösszegeket juttattak az emberek akaratával szembemenő „álcivileknek”. Orbán azt akarja, ha Brüsszelben kimondanák, NGO-knak EU-s pénzt nem lehet adni, „ez egy harci kérdés a következő időszakban”.

Orbán szerint idegen hatalmak átláthatatlan módon finanszíroznak NGO-kat.

Orbán végül arról vizionált, hogy hitelfelvevőből hitelnyújtó államot kell építeni, hogy „annyi pénzünk legyen, hogy mi adjunk kölcsön”. Ez egy ambiciózus terv – mondta. „Szeretném, ha átkerülnénk a bot jó oldalára” – mondta.

A Facebookra kitett egy videót arról is, ahogy adás előtt arról beszél, a felesége a nyári konyhában nagyüzemben készíti a baracklekvárt, „a nyári konyhában az Anikó nyomja”, jó és szép barackjuk van.