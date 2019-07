Már sehogy se lehet A-ból B-be jutni Budapesten, de a turistabuszoknak még mindig jut hely

A legdörzsöltebb, legrutinosabb budapestiek is elvéreztek abban a közlekedési katasztrófában, ami az elmúlt napokban Budapesten, leginkább a belvárosban a lezárások miatt kibontakozott. Hétfő reggel Pestről Budára átjutni nagyon komoly mutatvány volt, ha sikerült is valakinek, kétszer-háromszor annyi időbe telt, mint egy átlagosan forgalmas napon. Az egyébként is röhejesen túlterhelt belvárosban eddig sem volt egyszerű közlekedni; túl sok az autó, nincs bicikliút a nagykörúton, és robogóval is csak kisebb-nagyobb szabálytalanságok árán lehet átvergődni mondjuk az Oktogon és a Margit híd budai hídfője között. Az amúgy is áldatlan és nagyon egészségtelen állapotot most a 4-6-os villamos és a 3-as metró felújítása miatt beállított pótlóbuszok teszik még elviselhetetlenebbé.

Azt már jó ideje lehetett tudni, hogy rettenetes lesz a július, de a budapesti lakosok nem is készülhettek fel a helyzetre, hiába szerettek volna. Ugyanis hiába hagyják otthon az autót, biciklivel, robogóval sem egyszerűbb a közlekedés. Viszont a főváros akár hozhatott is volna a problémát legalábbis enyhítő intézkedéseket. Például az autós forgalom korlátozásával, vagy hogy messzebbre ne menjünk, azzal, hogy legalább átmenetileg kitiltják a belvárosból a fővárosiak számára amúgy is minden nap agyérgörcsöt okozó turista- és városnéző buszokat.

A turistabuszok évek óta lassítják a forgalmat a legtúlterheltebb szakaszokon, a Teréz körúton például minden második sarkon rendszeresen a szállodák előtt várakoznak; egy-egy nyári napon nem ritka, hogy a Blaha Lujza tér és a Nyugati között akár 6-8 busz is parkol a belső sávban, ezzel atombiztosan megalapozva a reggeli dugó köbre emelkedését. Az, hogy ezek a buszok rendszeresen, büntetlenül akadályozzák a közlekedést, önmagában is minimum bosszantó, de ha önmagában nem lenne elég, erre a helyzetre ráeresztik a fekete füstfelhőt eregető városnéző buszokat.



Ráadásul ezek az amúgy is nonsztop dugóban tobzódó belvárosba egyáltalán nem való buszok, ha nem a forgalom kellős közepén basszák fel éppen a város lakóinak agyát, a nagy járművek számára túl szűk utcákba ragadva akadályozzák a forgalmat. A turistákat szállító buszok simán behajtanak a szűk utcákba is, csak hogy az utasoknak nehogy 10 percet gyalogolniuk kelljen. Hab a tortán, hogy teszik ezt nulla helyismerettel, így például napi program, sőt nyáron akár naponta többször is megtörténik, hogy a nyolcadik kerületi Csokonai utcából a Népszínház utcára kihajtani vágyó busz sofőrje szembesülni kényszerül azzal, hogy a végállomásnál várakozó buszok miatt egész egyszerűen nem fér ki. A pofátlanabb sofőr ilyenkor dudálni kezd az indulni még egyáltalán nem készülő BKV-buszra, vagy elbizakodottságában megpróbál mellette kikanyarodni, ami teljesen lehetetlen. Ilyenkor az van, hogy a turistabusz ott szerencsétlenkedik egy helyben, nincsen út se előre, se hátra, azok az autók pedig, amik mögé szorultak, csapdába kerülnek, ugyanis arrafelé már sehogy sem tudják kikerülni a sofőr által kreált akadályt.

Az se menekül, aki valahogy mégis kijut a körútra, ugyanis a Blaha Lujza tértől egészen a Jászai Mari térig nyomorítják az emberek életét az egyik sávot úgy 200 méterenként, tehát nagyjából minden szálloda előtt békésen parkírozgató turistabuszok. Aki valahogy átjut azokon a pontokon is, ahol a pótlóbuszok megfordulnak, és azt gondolja, a Nyugatit elhagyva jobb lesz a helyzet, téved. Lassan harmadik éve majdnem minden reggel egy turistabusz áll a Szent István körút buszsávjában, ami miatt a buszok és a pótlóbuszok kerülni kényszerülnek, és szépen, egyenként visszasorolnak az autósok közé.

Nyári napokon szintén átlagos életkép Budapest életében: a Blaha Lujza térnél, a Rákóczi út a Keleti felé tartó oldalán, a szálloda előtt megáll egy turistabusz a buszsávban, és ott is marad, míg ki nem pakolják minden utas csomagját. Nem ritka az sem, hogy ilyenkor a sofőr közlekedési gúlákkal zárja körül a pakolóterületet, tehát nemcsak a buszsávot, de plusz egy sávot is azonnal megbénít. Különösen szerencsés, amikor ilyen az út második oldalán, a buszok számára túl szűk Osvát utcából kikanyarodik a körútra egy városnéző busz, és a rövid zöldnek köszönhetően szinte biztosan beszorul még egy lámpa erejéig a hatsávos út kellős kellős közepébe, fixen blokkolva ezzel az egész Rákóczi út forgalmát. A városnéző buszok sofőrjei amúgy sem szégyellősek; igaz, hogy ezek se nagyon férnek el egy csomó utcában, naponta ki tudja, hányszor fordulnak meg ezekben. Az Osvát utcában például a parkoló autók miatt többször is ragadt már be busz, de annyira, hogy se motorral, de még biciklivel se lehetett megkerülni őket.

Ha csak egy kicsit is kilóg egy parkoló autó, a busz beragad. Fotó: 444.hu

A turistabuszok miatt nemcsak a belső kerületekben szívnak a budapestiek. A rakparton évek óta abszurd állapotok uralkodnak, nehéz lenne például elfelejteni azt a napot, amikor egy iránytévesztő sofőr ott próbált megfordulni 13-18 tonnás járművével.

Újlipótvárosban sem öröm az esti séta: a turistabuszok - elzárva a parkoló autók útját - hosszú sorokban, sokszor álló motorral várják, hogy a turisták visszatérjenek a fedélzetre.





Egy átlagos este a rakparton 2017-ben, azóta a helyzet csak rosszabb lett. Fotó: Olvasónk

Budapest légszennyezettségi adatai amúgy is kétségbeejtőek, a lepattant pótlóbuszok, a járó motorral várakozó turista- és városnéző buszok pöfögése ezen a helyzeten nyilvánvalóan nem javít.

A csak a turisták érdekeit kiszolgáló buszok jelenléte a belvárosban és a rakparton amúgy is vitatéma kéne, hogy legyen, de a főváros vezetése még a teljesen előrelátható, nyári közlekedési káosz idejére sem korlátozta mozgásukat.

A turistabuszok nemcsak Budapesten, de nagyjából minden olyan városban és látványosságnál gondot okoznak, ahol sok turista fordul meg. Sok helyen nem is álltak meg a kesergésnél, az elmúlt években több helyen is korlátozták behajtási engedélyeiket.