Index: A karcagi rendőrkapitány arra kérte beosztottait, ne büntessék meg a tilosban parkoló kórházigazgatót

Egy az Indexhez eljuttatott hangfelvétel szerint a karcagi rendőrkapitányságot vezető Teleki Zoltán rendőr alezredes azt kérte kollégáitól, a jövőben jobban fontolják meg, miként bánnak azokkal az emberekkel, akik fontos szívességeket tehetnek nekik. A „differenciált intézkedés”-nek nevezett módszer szerint például rossz ötlet megbüntetni a mozgássérültek számára fenntartott helyen parkoló Nagyné László Erzsébetet, a karcagi Kátai Gábor Kórház főigazgatóját, ugyanis ő szokta elintézni, hogy az állomány tagjainak ne kelljen végigvárniuk a a hosszú várólistát.

A felvételen, melyet az Index nem tett közzé, a rendőrkapitány azt mondja beosztottainak, hogy ő nem mondja; differenciálni kell. „Engem nem érdekel, ha nincs följelentésetek, nincs ilyen kvóta már” -idézi a portál Teleki Zoltánt. Beszél arról is, hogy mielőtt a rendőrök bírságolnak, előbb meg kell tudni, kié az autó, bírságolni vagy feljelentést tenni csak ez után szabad. Viszont név szerint említ olyan karcagi lakosokat, akikre szeretné, ha kollégái rászállnának. Az Index szerint visszaeső, problémás bűnözőkről van szó. Teleki a megkülönböztetést azzal indokolja, hogy hiába járnak el a rendőrök jogszerűen, „ez nem szül jót, mert utána, ha valamit kérni akarunk, hogy könnyebb legyen nektek, az állománynak, majd egy jó nagy fityiszt mutatnak be nekem. Aztán nem fogom tudni elintézni, hogy orvoshoz menjetek, hogy a vérvétel meglegyen” - idézi az Index a rendőrkapitányt.

Az Index megkereste Nagyné László Erzsébetet és a Kátai Gábor Kórházat is, de sem a főigazgató, sem az intézmény nem kívánt reagálni. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője viszont azt írta, „a hivatali visszaélés gyanúját keltő állítását a Karcagi Rendőrkapitányság vezetője és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság is határozottan visszautasítja. A Karcagi Rendőrkapitányság vezetése és állománya a hatályos jogszabályok, normák, illetve törvényi rendelkezések szerint végzi munkáját, ahogy tette ezt ebben az esetben is. Ahol a törvény lehetőséget ad rá, a rendőr mérlegelési jogkörénél fogva egyébként is differenciáltan intézkedik”.

Az Index úgy tudja, Teleki Zoltánt feljelentették amiatt, ahogy Nagyné László Erzsébet ügyét a rendőrség kezelte, a szerkesztőségünkhöz eljuttatott felvételt pedig a Nemzeti Védelmi Szolgálathoz is eljuttatták.