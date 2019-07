Megöltek egy LMBT-aktivistát Szentpéterváron

Vasárnap este meggyilkoltak egy szentpétervári LMBT-aktivistát, Jelena Grigorjevát, aki több melegjogi tüntetésen is részt vett, de tiltakozott a háború ellen és a demokrácia mellett is tüntetett.

Dinar Idrisov emberijog-védő szerint Grigorjeva több halálos fenyegetést is kapott az interneten és offline is, ezeket jelentette is a rendőrségen, de állítólag nem nagyon foglalkoztak ezzel.

Nyomozás indult a gyilkosság ügyében, de még nem tudni, hogy gyűlölet-bűncselekményként kezelik-e az ügyet. (Meduza)