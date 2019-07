A semmi ágán ül a forint, kis teste hangtalan vacog

Intenzíven gyengült az elmúlt napokban a forint, kedd reggelre 1 százalékos közelségbe került az euróval szembeni tavaly nyári 330,8 forintos csúcs. Egész délelőtt 328 forint körül alakult az euró jegyzése, aztán délután 327,5 környékére kapaszkodott vissza az árfolyam, de még mindig közel a történelmi mélypont.

A Portfólió szerint ezzel az év eleje óta 2,1%-os gyengülésben van a forint, amivel kilóg a sorból a régiós versenytársakkal összehasonlítva, hiszen a lengyel zloty 0,1 százalékkal gyengült, a cseh korona pedig 0,2 százalékkal erősödni is tudott az euróval szemben. Igaz, az utóbbi pár hónapra vetítve nem annyira szembetűnő a gyengülés, mostanában ugyanis a korona és a zloty is esett, de még a rövidebb időtávon is a forint teljesített legrosszabbul a V4-ek devizái közül.

A forint gyengülésének okai elsősorban a globális pénzpiaci folyamatok, a legutóbbi jelzések szerint a Fed és az Európai Központi Bank is további lazításra készül, de egyelőre nem tudni, ez hogy hat majd a magyar kamatkörnyezetre, és hogy mit lép a Magyar Nemzeti Bank.