„Több pénzt akartam nekik adni, ebből lett a baj” - magyarázta Orbán Maróthnak, miért esett neki a kormány az MTA-nak

Csütörtökön nevezték ki Maróth Miklóst az MTA-tól elvett kutatóhálózatokat összefogó intézmény vezetőjének. Igaz, az Akadémiai Dolgozók Fóruma korábban azt nyilatkozta, szerintük elismert tudós nem vállalja el a kormányzati befolyás alá vont Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) vezetését.

A 24.hu-nek adott interjújában Maróth most bonyolult kérdésnek nevezte, hogy tulajdonképpen miért is esett neki a kormány az Akadémiának. Ugyanakkor a kérdés őt is foglalkoztathatta, mert ő is rákérdezett erre Orbán Viktornál, aki annyit válaszolt: „több pénzt akartam nekik adni, ebből lett a baj”.

Orbán Viktor miniszterelnök és Maróth Miklós akadémikus Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Az Akadémiai Dolgozók Fórumának kijelentését Maróth egy zsaroló mondatnak tartja, aminek a „célja az volt, hogy senki ne vállalja el a testület vezetését, de ilyen zavarkeltéssel komoly ember nem törődik. Amúgy én olyan akadémikussal nem beszéltem, aki ne lenne híve a most zajló változásnak”. Majd arra a felvetésre, hogy tele volt a kiszervezés ellen tüntető akadémikussal a Széchenyi tér, ELKH vezetője hozzátette: „Bocsánat, nem azt állítottam, hogy egyetlen akadémikus sincs a változás ellen, csak azt, hogy én nem beszéltem olyannal, aki ellene lenne.”

Az interjúban beszélt arról is, hogy szerinte ha eredményt akarunk, a jelenleginél sokkal több forrást kell becsatornázni ebbe a szektorba, ugyanakkor az eddigi rendszerrel kapcsolatban megjegyezte: „a kormány lyukas hordóba nem akar vizet hordani”. És egyébként is úgy látja, hogy „a magyar munkaerkölcs az akadémián is érezteti hatását” és „az akadémián nem mindenki inát megfeszítve kutat”.

Maróth Miklós Fotó: Czimbal Gyula/MTI/MTVA

Azt az eljárást Maróth nem akarta minősíteni, ahogy Orbán Viktor az MTA-tól a minisztérium alá rendelte a komplett kutatóhálózatot és annak finanszírozását, de szerinte ha több pénz jöhet a rendszerbe, az nem tekinthető kirablásnak. Az új rendszer működését pedig egy szocializmusból hozott példával mutatta be :

„Nem tudom, jobb lesz-e, de azt ígérhetem, hogy megpróbáljuk jobbá tenni. Azt fogom szorgalmazni, tegyük világossá, mit várunk el egy kutatótól. Fiatalkoromban minket évente minősítettek: jött a párttitkár, a szakszervezetis meg a munkahelyi főnök, és megnézték, az elmúlt évben mit csináltam.” A közalkalmazotti státuszokra utalva panaszkodott arra is, hogy „hazánkban lehetetlen megszabadulni a rossz munkaerőtől, hiába bocsátod el, a bíróságok visszahelyezik az állásába. Ennek most remélhetőleg vége”.

Az interjú későbbi részében egyébként Maróth még azt is szóba hozta még nagyapja állítólag udvarolt Rogán Antal dédanyjának. És mindezt azért említette meg, mert szerinte a közéletben is fontosak ezek az emberi dolgok. (24.hu)