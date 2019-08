Az Orbánhoz közel álló orientalista, Maróth Miklós lesz az akadémiai kutatóhálózat új vezetője

A vasarnap.hu megkeresésére Maróth Miklós megerősítette: amint Orbán Viktor is aláírja a döntést, ő lesz a kutatóhálózat vezetője. „Palkovics László miniszter úr és az Akadémia elnökének megegyezése után nagy valószínűséggel Orbán Viktor is alá fogja írni” – tette hozzá.

Először a hvg.hu írta meg akadémiai források alapján, hogy Maróth kerülhet az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) élére. Ugyanezen források azt is mondták, hogy Lovász László MTA-elnök ultimátum-szerű ajánlatot kapott Palkovics Lászlótól. Ma ezzel szemben az innovációs miniszter úgy fogalmazott, hogy Maróth „teljes mértékben konszenzusos jelölt” volt, semmiféle kényszer nem volt Lovász László irányába, egyszerűen végigmentek azon az öt jelöltön, akit mindketten alkalmasnak találtak a feladatra, közülük pedig Maróthra esett a választás, aki vállalta.

Orbán Viktor miniszterelnök és Maróth Miklós akadémikus, az intézet igazgatója kezet fog az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete épületének avatásán Piliscsabán 2019. április 9-én Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A magyar tudomány legnagyobb kutatóhálózatát erővel vette el a kormány az MTA-tól, az akadémia vezetése és az ott dolgozók akarata ellenére. AZ Akadémiai Dolgozók Fóruma korábban azt nyilatkozta, szerintük elismert tudós nem vállalja el a kormányzati befolyás alá vont ELKH vezetését.

Maróth Miklós ismert klasszika-filológus, egyben régóta a Fidesz értelmiségi holdudvarának tagja. Korábban volt a Pázmány bölcsészkarának dékánja, illetve 2014-ig az MTA alelnöke is. Ekkor elindult az elnöki tisztségért, de végül Lovászt választották meg. A sajtóban emlegették már Orbán Viktor barátjaként is, így merülhetett fel a neve 2015-ben mint lehetséges köztársasági elnök. A kormánytól többek között Corvin-láncot és Széchenyi-díjat is kapott, illetve jó sok pénzt a közel-keleti kutatásokkal foglalkozó Avicenna nevű intézetére. Orientalistaként a migránsozó kampány beindulása óta gyakori szereplője a kormánypárti médiának, ahol rendre elmondhatja, „lehetetlen a muszlimok integrálása”.

Érdekes apróság, hogy Maróth annak idején Orbán Viktorral együtt részt vett a jordán konzul nevezetes vacsoráján, ahol a miniszterelnök a körözött bűnözővel és híres pénzmosóval, Ghaith Pharaonnal találkozott.