Köszöni jól van, és ismét rendez a szexuális zaklatással vádolt Kerényi Miklós Gábor

Tele van munkával a következő hónapokra, mondta a Blikknek a zaklatással vádolt Kerényi Miklós Gábor. Az Operettszínházból eltávolított rendező három rendezéssel tér vissza.

"Jövő héten van A szabadság vándorainak az előbemutatója, utána Rómeó és Júlia az Arénában, amely iszonyatosan nagy meló, hiszen az egész előadást újra kell alkotni. Decemberben pedig a Murder Ballad című musicalt szeretnénk bemutatni, valószínűleg a Hatszín Teátrumban,"



mondta. Elárulta, hogy a csípője "egy kicsit rendetlenkedik", de szerinte ez az élet velejárója.

"De nagyon boldog vagyok az életemmel, hiszen rendezek, dolgozom. Nem ezen az áron kellett volna, de boldog vagyok, hogy szabad vagyok,"



tette hozzá.

Az Operettszínház volt művészeti vezetőjét több színésze is zaklatással vádolta meg, egyikük nevét is vállalva azt mondta, Kerényi elfenekelte. Bár hivatalosan senki sem tett feljelentést, Lőrinczy György, az Operettszínház igazgatója korábban arról beszélt, az elfenekelős történettel előálló Maros Ákoson kívül más tanúk és áldozatok is jelentkeztek. Ezek alapján döntötte el a színház igazgatósága, hogy kirúgja Kerényit, aki végül nyolc havi fizetéssel távozott.