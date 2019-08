A pápa szerint Hitler 1934-es beszédét idéző politikai szónoklatok hangzanak fel Európában

„A szuverenizmus elszigetelődő magatartás. Aggódom, mert elhangzanak olyan beszédek, amelyek Hitler 1934-es beszédeihez hasonlítanak: »Előbb mi! Mi… mi…«: ezek a gondolatok félelmet keltenek. A szuverenizmus bezárkózás. Egy ország legyen szuverén, de ne bezárt. A szuverenitást meg kell védeni, de óvni és előmozdítani kell a többi országgal, az Európai Közösséggel való kapcsolatokat is.

A szuverenizmus túlzás, amely mindig rosszul végződik: háborúkhoz vezet.”

- mondta Ferenc pápa az olasz La Stampa napilap pénteki számában közölt interjújában, amit szombatra a Magyar Kurír le is fordította magyarra. A katolikus egyház vezetője az európai egység mellett az identitás megőrzéséről, az integrációról és a környezet kizsákmányolásáról is beszélt.

A pápa szerint a nemzeteknek meg kell őrizniük az identitásukat, de nyitottnak kell maradniuk, és készen kell állniuk arra, hogy ezt az identitást integrálni tudják. A szuverenizmus és a populizmus azonban gátolja ezt, bezárkózáshoz vezet.

Ferenc szerint a menekültekkel szembeni kötelesség az érkezők élethez való jogának betartása is, be kell őket fogadni, kísérni, támogatni és integrálni, de a kormányoknak kell meghatározniuk, melyik ország mennyi menekültet képes befogadni, és ha többen érkeznek ennél a számnál, akkor más államokkal egyeztetve kell menedéket nyújtani nekik. De ezen kívül a pápa szerint kreativitásra is szükség van, új megoldások keresésére.

„Beszámoltak nekem például arról, hogy az egyik európai országban a demográfiai hanyatlás miatt vannak félig üres városok. Oda lehetne költöztetni néhány migráns közösséget, amelyek többek között fel tudnák lendíteni a térség gazdasági életét.”



Arra a kérdésre, hogy mitől tart legjobban, a pápa ezt felelte:

„A biodiverzitás eltűnésétől. Új halálos betegségektől. A természet olyan megváltoztatásától és pusztításától, amely az emberiség halálához vezethet.”

Ferenc beszélt az Amazonas-medence megmentésért tett erőfeszítésekről, valamint 2015-ös, szociális és zöldgondolatokat egyesítő enciklikájáról is.