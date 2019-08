Az űrügyi miniszteri biztos azt ugyan elismeri, hogy van klímaváltozás, de szerinte az ellene küzdők csak politikai sikereket akarnak elérni

A klímaváltozás miatt aggódók, valójában csak "réges-régen lejárt szavatosságú eladhatatlan szellemi termékeiket" akarják újfent politikai sikerre vinni, jelentette ki a Hírtévé műsorában Ferencz Orsolya űrügyi miniszteri biztos. A kutató ugyan maga is elismeri, hogy a klímaváltozás létező jelenség, mi több, még azt is, hogy most egy "abnormálisan gyors, és az emberi tevékenységgel összefüggő klímaváltozás zajlik", de szerinte az ez ellen küzdők élharcosai, akiket ő "balliberális környezetvédőkként" jellemzett, nem is a globális felmelegedés ellen küzdenek.

Ferencz amúgy egy eléggé előítéletes kérdésre kellett válaszoljon, a Hírtévé ugyanis azzal keretezte a problémát, hogy vajon a földi népesség számán, vagy az életvitelén kéne változtatni. Ferencz erre hosszas fejtegetésbe kezdett arról, hogy "nem egy-egy fajnak a darabszáma, az egyedszáma a legfontosabb kérdése ennek az egész rendszernek a működése során, ami felmerül. Hanem az, hogy hogyan és miként él, és használja a környezetét az adott faj". Sajnos ebbe nem ment bele bővebben, így nem tudtuk meg, hogy milyen életmódváltást várhatnánk például a páfrányoktól, vagy mondjuk a nagy fakopáncstól.

Vagy hogy egyáltalán mit kéne tennünk. Ferencz ugyanis csak addig jutott, hogy azok, akik egyáltalán megszólalnak a témában, "állandóan beszélnek már-már hiszterizált és hisztérikus hangnemben erről a problémáról: valódi megoldást nem nyújtanak". Mármint a klímaváltozásra, aminek a megoldásán bő harminc éve dolgozik eredménytelenül az egész világ. (Via Hírtévé)