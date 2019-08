Akármilyen vonzónak is tűnik, a tudósok szerint veszélyes is lehet az új-zélandi aszfalton növő zuzmó fogyasztása

Ne egyék meg az aszfalton növő zuzmót, figyelmeztették Új-Zéland lakosságát helyi botanikusok. Allison Knight, az Otago Egyetem zuzmólógusa egy Új-Zélandon elterjedt, csak a Csendes-Óceán déli szigetein termő zuzmóféle, a Xanthoparmelia scrabosa veszélyeire figyelmeztetett, miután felfedezte, hogy azt a kínai interneten afféle Viagra-pótlékként forgalmazzák. El is nevezte hát "szexi aszfaltzuzmónak".

Knight szerint a zuzmó valóban termel egy anyagot, ami a Viagra hatóanyagának egy prekurzora. Ugyanakkor "valamennyire mérgező" is, arról nem beszélve, hogy az első sorban városi környezetben termő zuzmó pusztán élőhelye miatt is komoly szennyezésnek van kitéve:

lehet rajta kutyapisi, kutyaszar, kipufogóból származó mindenféle égéstermékek, arzén, ólom, higany is, amik külön-külön, pláne együtt kifejezetten károsak az egészségre.

A zuzmó amúgy főleg Kínában népszerű stimuláns, az Alibabán por és pirula formában is árulják kilónként 12-300 dollár közti áron. Knight vizsgálatai szerint valójában ezek a termékek még nyomokban sem tartalmaznak szexi aszfaltzuzmót, a legtöbb ilyen termék 80 százalék Viagrát és 20 százalék vágott füvet tartalmazott.

Knight szerint a szexi aszfaltzuzmót hülyeség Viagra helyett szedni - egy másik új-zélandi botanikus, Peter de Lange szerint valójában ellentétes hatást válthat ki -, az jó, hogy a tévhit miatt ilyen nagy figyelem irányul a zuzmókra. Szerinte ugyanis a növényféle remek lehetőségeket rejt, érdemes a tanulmányozásra, mert akár új fajta antibiotikumok fejlesztésére is alkalmas. (Via The Guardian)