Nagy Blanka elindul az önkormányzati választásokon

"Mától hivatalosan is önkormányzati képviselőjelölt lettem" - közölte csütörtökön a Facebookon Nagy Blanka, a téli kormányellenes tüntetéseken a köztudatba berobbant kiskunfélegyházi diák. Megfogalmazása annyiban pontatlan, hogy hivatalosan csak akkor lesz majd képviselőjelölt, ha az ajánlásokat is összegyűjti, de nyilván arra gondol, hogy ő fog ezzel próbálkozni az ellenzék jelöltjeként Kiskunfélegyházán.

A posztja szerint Nagy a város 8. számú körzetében indulna, amit "az ott élő emberek és állatok" számára is biztonságosabbá akar tenni. Ígérete szerint hamarosan a programját is nyilvánosságra hozza, de addig is jelezte, hogy az akadálymentes közlekedést, a környezetvédelmet, illetve a magántulajdon biztonságát tartja fontosnak.

„Szeretném, ha az én körzetem lenne az a körzet, ahol az emberek a legelégedettebbek” - írta. (Via HVG)