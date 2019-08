Meghalt Peter Fonda, azaz Wyatt a Szelíd motorosokból

79 évesen elhunyt Peter Fonda amerikai filmszínész, forgatókönyvíró és rendező. Legismertebb műve a Szelíd motorosok volt, amelynek egyik főszerepét játszotta, és a forgatókönyvét is részben ő írta.

Fonda összességében több mint száz filmben működött közre, és tavalyig folyamatosan dolgozott. Az édesapja, a nővére és az egyik lánya is színésznek ment, közülük talán a legismertebb testvére, Jane Fonda lett, aki a halálos ágyán mellette volt az utolsó napokban. Azt mondta, hogy tüdőrákban szenvedő testvére nevetve halt meg.

Peter Fonda élete utolsó premierjén, tavaly nyáron. Fotó: ALBERTO E. RODRIGUEZ/AFP

Peter Fonda a karrierjét New York-i színházakban kezdte, majd tévéfilmekben szerepelt, és utána jöttek mozifilmjei. A 60-as évek amerikai ellenkultúrájának meghatározó alakjává vált. Tiltakozott a vietnami háború ellen, lelkes fogyasztója és népszerűsítője volt az LSD-nek, és zenészekkel barátkozott, többek között a Beatles tagjaival is, akik egyik számukat (She Said She Said) az ő hatására írták. Később sok videóklipben is feltűnt, utoljára a Primal Scream egyik dalában, 1991-ben.

2010-ben a torontoi filmfesztiválon, Fotó: SONIA RECCHIA/AFP

A 70-es és 80-as években nagyon sok akciófilmben szerepelt, aztán a 90-es években ismét felfedezték a művészfilmesek, és 1997-ben a Szelíd motorosok után ismét Oscar-díjra jelölték, az Ulee aranya című drámában mutatott alakításáért. (A Szelíd motorosok esetében a jelölést forgatókönyvíróként kapta.) A 2000-es években számos sorozatban is feltűnt, és például a Grand Theft Auto játékprogram egyik részében is ő adta a hangját az egyik szereplőnek. Természetesen egy motoros hippinek.