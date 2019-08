Hiába kérte egy szomszéd két napja a rendőrséget, hogy menjenek ki a budai lakáshoz, ahol az apa megölte élettársát és 4 éves gyereküket

Szerda hajnalban furcsa hangokat hallott egy szomszéd abból a budai lakásból, ahol pénteken egy férfi és egy nő, illetve közös, 4 éves gyerekük holttestét találta meg a rendőrség. Mivel másnap sem látta egyiküket sem, aggódni kezdett, és felhívta a rendőrséget, de a helyszínre nem küldtek járőröket.

Mint korábban írtuk, pénteken három holttestet találtak egy budai lakásban a II. kerületi rendőrkapitányság járőrei. Később, a rendőrség közleményéből derült ki, hogy a 35 éves apa gyilkolta meg élettársát és 4 éves, közös gyereküket, majd saját magával is végzett. Az Index cikkében és a Tények csütörtök esti riportjában megszólaló szomszédok szerint a családban rendszeresek voltak a veszekedések. A férfi egyszer azzal fenyegette élettársát, hogy elveszi a kulcsait, ekkor a nő kihívta a rendőrséget. Az egyik riportban az is elhangzott, hogy a szomszédok már csütörtökön is próbálták elérni, hogy küldjenek járőrt, hogy megnézzék, minden rendben van-e a családdal, hiába.

A BRFK a 444.hu megkeresésére azt válaszolta, a családdal kapcsolatban összesen háromszor érkezett bejelentés. Első alkalommal augusztus 20-án - ez volt az az eset, amikor a férfi fenyegetette a nőt, hogy bezárja a lakásba. A járőrök kimentek a helyszínre, ahol azt mondták nekik, már rendezték a vitát. Augusztus 22-én délelőtt érkezett újabb bejelentés, ekkor hívta őket az egyik szomszéd azzal, hogy szerda éjjel furcsa hangokat hallott a lakásból, de azóta nem látta egyik családtagot sem. A harmadik hívás már a lakás tulajdonosától érkezett, aki nem tudott bejutni a lakásba. Az ő hívására érkeztek meg végül azok a rendőrök, akik péntek délelőtt a három holttestet megtalálták.

Bár a rendőrség a nekünk adott válaszában hangsúlyozza, hogy akkor, amikor a szomszéd hívta őket, az áldozatok már legalább 24 órája halottak voltak, azt elismerik, hogy az ügyeletes hibát követett el.

„A Tevékenység-irányítási Központ ügyeletese megvizsgálva az előzményeket, úgy döntött, hogy nem igényel további intézkedést a bejelentés, ezért nem küldött járőröket a helyszínre. Budapest rendőrfőkapitánya elfogadhatatlannak tartotta az intézkedés elmulasztását, ezért azonnali vizsgálatot rendelt el. Az ügy kivizsgálása 2019. augusztus 24-én befejeződött, és megállapította az ügyeletes mulasztását, ezért fegyelmi eljárás indult ellene" - írja a BRFK válaszában”.

Az elsődleges orvosi vélemény szerint a halál 2019. augusztus 21-én reggel hat és nyolc óra között állt be.