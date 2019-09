A brit kormány elvesztette a parlamenti többségét a brexit miatt

Philip Lee, Bracknell konzervatív képviselője átállt a Liberális Demokratákhoz, mert nem ért egyet Boris Johnson irányvonalával a brexit ügyében, ez pedig azt jelenti, hogy Boris Johnsonnak már nincs meg a többsége a Képviselőházban – írja a BBC. Lee szerint a kormány „példátlan módon törekszik egy káros brexitre”, életeket és a megélhetést veszélyeztetése.

Boris Johnson a képviselőknek azt mondta, megállapodással akarja kiléptetni az országot az EU-ból, és állította, hogy volt haladás a tárgyalásokban. A képviselőházban most is nagy kiabálás van, a vitákat itt lehet élőben követni:

A brit Munkáspárt olyan beterjeszt nyújt be, ami szerint ha október 19-ig a parlament nem járul hozzá bármilyen új brexit-megállapodáshoz, és ahhoz sem, hogy a brit EU-tagság megállapodás nélkül szűnjön meg, Johnsonnak kezdeményeznie kell az EU-nál a kilépés elhalasztását 2020. január 31-ig.

Johnson kormánya eddig azt tervezte, hogy kizárja az alsóházi konzervatív frakcióból azokat a képviselőket, akik szembefordulnak vele a brexitügyi parlamenti szavazásokon. A lázadó toryknak megtiltanák azt is, hogy a következő parlamenti választáson a Konzervatív Párt színeiben induljanak. A pártnak még a külső támogatója, az észak-írországi Demokratikus Unionista Párt (DUP) frakciójával együtt is csak 1 fős többsége volt az alsóházban. Most már ennyi sincs.