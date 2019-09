Jár a fizetett szabadnap és a táppénz az Uber és a Lyft sofőrjeinek Kaliforniában

A kaliforniai törvényhozás elfogadta a törvényjavaslatot, mely értelmében a jövőben jár majd fizetett szabadnap és táppénz az úgynevezett 'gig', azaz haknigazdaság alkalmazottainak, írja a BBC. A leggyakrabban az Uber és a Lyft sofőrjeit szokás példaként hozni, ők azok, akik nem munkavállalóként vannak regisztrálva, hanem egyedi megbízásos szerződések keretében dolgoznak be a cégeknek.

A vállalatok szerint ez csak nagyobb rugalmasságot biztosít a sofőröknek, míg rendszer kritikusai szerint ebben a konstrukcióban az alkalmazottaknak esélyük sincs a kiszámítható, biztonságot jelentő munkahelyre. Becslések szerint ha a törvény hatályba lép, akár 30 százalékkal is megnőhet majd az Uber és a Lyft munkavállalókra fordított kiadása.

A most elfogadott törvény a kaliforniai legfelsőbb bíróság tavaly év végi döntését ültette át a gyakorlatba: a bírák akkor kimondták, hogy az állami törvények értelmében a dolgozók, ha integráns részei a vállalat üzleti modelljének, illetve a vállalat szabja meg, hogy mit kell tenniük, akkor bizony munkavállalónak minősülnek.

Mivel az elmúlt években sokat fragmentálódott az amerikai munkaerőpiac (is), és a stabil, határozatlan idejű szerződésekre épülő munkahelyek helyett egyre inkább terjedni kezdtek a hasonló munkatípusok, a kérdést a demokraták több elnökjelöltje, így Elizabeth Warren, Bernie Sanders és Kamala Harris is felkarolta, és ők mind ki is álltak a törvény mellett.

Az Uber és a Lyft korábban már jelezte, hogy népszavazást akarnak a döntésről, és továbbra is erre készülnek. Közben ezek a vállalatok meglehetősen rossz időszakon vannak túl, az Uber csak az elmúlt negyedévben ötmilliárd dollárt vesztett el. Az Uber és a Lyft legutóbb azzal érvelt, hogy inkább egy 21 dolláros garantált minimálbért szeretnének bevezetni az államban, semmint hogy munkavállalónak kelljen tekinteniük a munkavállalóikat.

Ez azonban nem győzte meg a képviselőket, és várhatóan az állam kormányzója, Gavin Newsom is alá fogja írni a törvényt, amely jövőre léphet hatályba.