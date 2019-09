Temetni jött Conte, nem dicsérni Orbán Viktort

Különös fordulatot hozott az olasz jobboldali politika kétévente megrendezésre kerülő rendezvényén, hogy időközben átalakult az olasz kormány, a jobboldali koalíció szétesett, a mérsékelt jobboldali kormánypárt, az Öt Csillag pedig a baloldali Demokrata Párttal lépett koalícióra.

Az Öt Csillag elnökét, a jelenlegi miniszterelnököt is meghívták az Atreju nevű konferenciára, amelyre Orbán is kapott meghívott. Giuseppe Conte pedig elég kemény bírálatot mondott valamikori koalíciós partnere, Matteo Salvini és pártja, a Liga szélsőjobboldali bevándorláspolitikájáról, amellyel kapcsolatban a Salvinivel szövetkező Visegrádi 4-eknek is megmondta a magáét.

Giuseppe Conte egy órás felszólalásának elején rögtön a migráció kérdéséről beszélt, számol be az MTI.

Meloni és Orbán. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Szecsõdi Balázs/MTI/MTVA

Kérdezzék meg Orbán Viktortól

Conte azt mondta, Olaszország "ritkán kapott támogatást a visegrádi országoktól". Úgy vélte, ez azzal magyarázható, hogy a visegrádi országok "nacionalista iránya nagyon zárt", már-már az "elszigetelődést" súrolja. "Ez az út pedig a gyakorlatban nem járható, mivel ha akarjuk, ha nem, ma már integrált politikai, gazdasági, kulturális rendszerben élünk Európában" - hangoztatta.

A szavait kezdetben bekiabálásokkal kísérő közönségnek Giuseppe Conte azt mondta, kérdezzék meg Orbán Viktort, miért nem követte Matteo Salvinit, a Liga olasz jobboldali párt vezetőjét, és miért nem lépett ki az Európai Néppártból.

Conte hozzátette, Jaroslaw Kacynskinek, a lengyel Jog és Igazságosság párt vezetőjének is feltehetik ugyanezt a kérdést, hogy miért nem követte Európában Matteo Salvinit. "A Liga elszigetelve találta magát, nála is jobboldalibb erők hagyták magáraa visegrádi országokból" - jelentette ki a római miniszterelnök.



Conte arra utalt, hogy Orbánék nem véletlenül nem merték meglépni azt, amibe Matteo Salvini végül pártjával együtt belebukott a nyár végén a saját maga által kezdeményezett kormányválsággal: egyszerűen elszigetelte magát a radikális jobboldalon.

Meloni és Conte: a 2018-as választás után koalícióra léptek, amit Salvini robbantott augusztusban. Fotó: Atreju 2019

Orbán Viktort ettől függetlenül sokan megtapsolhatták a rendezvényen, amelynek díszvendége volt, hiszen a rendezvényszervező olasz párt, az Olasz Testvérek (FdI) elnöke példaképnek nevezte Orbánt és a visegrádi országokat.

A magyar miniszterelnök reagált Contéra, és kifejtette, ha Olaszország végre elszánja magát, hogy a határokat megvédi, segítünk, és abban is, hogy az itt lévő migránsokat hazavigyék. Orbán közölte, abban viszont nem tud segíteni Magyarország, hogy bárhonnan a területére migránsokat hozzanak be.

A miniszterelnök kitért rá, több nyugat-európai vezető szerint ha a keresztény többség mellé beengednek attól különböző tömegeket, új társadalom jön létre az összekeveredésből, és magasabb minőségű társadalom alakul ki. Közép-Európa azonban nem így gondolja, mert ebből nem lesz integráció, nem együtt, hanem egymás mellett fogunk élni, mondta.

Erősnek maradni

Giorgia Meloni az MTI-nek nyilatkozva elmondta, azért hívta meg a magyar kormányfőt , mivel "modellnek" tartja a visegrádi országokat, és köztük mindenekelőtt Magyarországot. Orbán Viktort Az emberek és a népek Európája témakörében kérték fel előadása megtartására.

"Megmutatják, hogyan lehet Európában felemelt fővel tagállamnak lenni, miként lehet Európában erősnek megmaradni saját identitásunk, határaink, vállalkozásaink, családjaink védelmével (...) Orbán Viktor ezt teszi minden nap, és a FdI ezt a politikai vonalat követi".

Meloni elmondta, hálózatot akarnak létrehozni Európában a "patrióta" mozgalmak részvételével, amelyek "az igazi Európáért küzdenek a bürokraták és technokraták hamis Európájával szemben".

Az Fdi a 2018-as választásokon 4,35 százalékot ért el, Salvini Ligája 17,5, míg Conte Öt Csillag Mozgalma 30 százalékot.

Az Atreju a Fratelli d'Italia - azóta már megszűnt - ifjúsági tagozatának országos politikai, kulturális találkozójaként született 1998-ban, és azóta is minden év szeptemberében megrendezésre kerül Róma valamely - évről-évre változó - kerületében. (444/MTI)