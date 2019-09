Van valaki, aki anyagilag is nagyon jól jár a magyar klímavédelmi vállalással

A korszakos jelentőségűként beharangozott ENSZ-klímacsúcson hétfőn Áder János bejelentette: „Magyarország a következő három esztendőben közel 6 millió dollárt fordít a nemzetközi klímafinanszírozásra.” Az ország vállalásainak felsorolását a köztársasági elnök azzal kezdte, hogy

Magyarország 2030-ig megtízszerezi naperőművi kapacitását.

Bár a konkrétumokról - vagyis hogy ezt miként képzeli el Áder és a kormány - egyelőre nem tudunk mindent, de ez mindenképpen jó hír azoknak a hazai szereplőknek, akik napenergiában utaznak (például Tiborcz István volt üzlettársainak, akik Herend határába álmodtak óriási napelemparkot). A legnagyobb kormányzati hátszele azonban nem a magyar vállalkozóknak van, hanem a miniszterelnök török barátjának.

Adnan Polat (balra) körbevezeti barátait a türbéjében Fotó: Turkish Presidency / Murat Cetin/Anadolu Agency

Adnan Polat már tíz éve ismerte Orbán Viktort, amikor 2015 nyarán elkezdett Magyarországon üzletelni Tiborcz István ingatlanos cégével. Azóta annyi magyar projektje lett a külföldi kereskedőházaktól a budapesti villákig és a Közvágóhídra tervezett új lakónegyedig, hogy még ezt a terjedelmes összefoglaló cikket is ki kellett egészítenünk utólag, mert egy Pozsonyi úti luxusszálló kimaradt.

Az Erdogannal is jó kapcsolatot ápoló oligarcha legambiciózusabb tervei azonban a napenergiára vonatkoznak. Két éve egy emberként emelkedtek magasba a megújuló energiával foglalkozó szakértők és piaci szereplők szemöldökei, amikor Polat a török Forbesnak bemondta: 5 éven belül 700 millió dollár (akkor 185 milliárd forint) értékben szállna be a magyar napenergiába, amiből 1000 MW-os kapacitást akar elérni. Ez négyszer akkora teljesítmény, mint amennyi akkor az országban volt.

Polat a karzatról hallgatta, ahogy Orbán Viktor nem sokkal később, 2018-as beiktatásán kijelenti: „Az új napelemparkok, valamint Paks II. a tiszta és fenntartható energiatermelés élvonalába emelik majd Magyarországot.” Másfél héttel a választások után, egyetlen nap alatt hét naperőműcéget vásárolt fel Polat az addig meglévő kettő mellé, és év végére ő és török befektetőtársai már 14 frissen felvásárolt vagy alapított projekttársasággal rendelkeztek, bennük egy-egy vidéki óriás naperőműpark-fejlesztéssel.

„Minden támogatást megad”

A naperőművek általában jelentős uniós és kormányzati támogatással épülnek, a Polat-cégek pedig - korábban jogosultságot szerző társaikhoz hasonlóan - a kötelező átvételi rendszer (kát) keretében 25 évig a piacinál magasabb áron értékesíthetik a villamos energiát a MAVIR-nak.

De a kormány felől célzottan is sugárzik a jóindulat Polat napelemeire. 2018 novemberében a magyar küldöttséggel utazott Kínába a török üzletember, és bár ezt a miniszterelnök sajtósai elhallgatták, a Magyar Narancs kiszúrta, hogy egy nem akármilyen üzletet is tető alá hoztak. A Powerchina nevű, állami tulajdonú konglomerátum honlapja szerint a vezérigazgató-helyettesük Orbán Viktorral tárgyalt, majd a cég aláírt egy megállapodást a török Polat Grouppal egy 750 MW-os fotovoltaikus erőmű létesítéséről.

Fotó: Powerchina

„Remélem, hogy a Powerchina komoly lehetőségként tekint a beruházásra. Az együttműködési megállapodás felgyorsítja a beruházást, ami megindul amilyen hamar csak lehet. A magyar kormány minden támogatást megad ehhez az együttműködéshez és a Powerchina magyarországi fejlődéséhez” - jelentette ki Orbán Viktor. Ahogy a Narancs fogalmazott:

„Egy török oligarcha a magyar delegáció tagjaként, a magyar kormány támogatásával utazott tehát ki Kínába, hogy ott kormányzati hátszéllel jusson kínai állami támogatáshoz egy magyarországi beruházáshoz.”

Mennyi az annyi?

Ha szaván fogják Ádert, akkor az komoly, ugyanakkor nem teljesíthetetlen vállalást jelent. De hogy pontosan mennyi naperőművet is ígért meg New Yorkban, az elsőre nem volt világos.

Tavaly májusban a köztársasági elnök azt mondta: „Magyarországon viszonylag későn ébredtünk, a napenergia hasznosítása nálunk még csak most indul, de ha megvalósulnak a tervek, 2014-hez képest 2030-ra hússzorosára növekedhet a beépített naperőmű-kapacitás.” Itt sem derült ki, milyen számokkal kalkulál Áder, de ha azt az adatot vesszük alapul, hogy 2014 végén Magyarország 80 megawatt beépített napelem-kapacitással rendelkezett, akkor az viszonylag szerény, 1600 megawattos célt jelentett volna 2030-ra.

Az Energiaklub megújulókkal foglalkozó szakértője, Magyar László viszont arra emlékeztet, hogy a magyarországi kapacitás most 1000 megawattnál járhat - vagyis ezt kellene tízszerezni?

Áder János köztársasági elnök megtekinti Kaposvár új naperőműparkját 2019. március 19-én Fotó: Varga György/MTI/MTVA

Szerencsére, ha nem is New Yorkban, de egy pár nappal korábbi nyilatkozatában Áder elárulta, mire gondolt. A Kossuth rádióban felidézte: „Palkovics miniszter úrral éppen egy közös rendezvényen voltunk múlt héten pénteken, ő bejelentette, hogy 2030-ra ezt megtízszerezzük, tehát a hétszáz megawattos kapacitás hétezerre fog bővülni bő tíz esztendő alatt.”

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) idei forgatókönyve szerint a 2030-ra kitűzött cél 6000 megawatt, mondta az Energiaklub munkatársa a 444-nek, de a szervezet számításai ennél nagyobb kapacitás is gazdaságosan kiépíthető. Magyar László szerint a potenciál megvan erre, de számolni kell jelentős hálózatfejlesztési költségekkel. Mivel a napenergia ára sokat csökkent, és kisebb mértékben valószínűleg a következő években is csökkenni fog, ezért ezek a befektetések anyagilag megtérülhetnek - főleg ha állami támogatás is érkezik. Hamarosan kiírják az első tendert a nagyobb erőművek támogatására.