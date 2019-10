Ellopta az új csapattárs óráját, kirúgták klubjából a francia tehetséget

Közleményben számolt be róla a francia élvonalban szereplő Nice csapata, hogy kedden megváltak egyik tehetséges játékosuktól, az alig 18 éves Lamine Diaby-Fadigától, miután bevallotta, hogy ő lopta el csapattársa 70 ezer eurót érő karóráját.

Diaby-Fadiga fokozatosan dolgozta fel magát a nizzai klub utánpótláscsapataiból: háromszoros utánpótlás válogatott, fiatal kora dacára már hat élvonalbeli meccse is volt, 1 millió euróra teszik piaci értékét már most, úgyhogy akár szép jövő is várhatna rá profi focistaként.

Ha így is lesz, arra már nem Nizzában kerül sor. A nála három évvel idősebb dán játékos, Kasper Dolberg óráját lovasította meg az öltözőben, még szeptember 16-án.

Az esetről már napokkal ezelőtt cikkezett a sajtó, és már akkor Fadigát sejtették a lopás mögött. Dolberget nagy pénzért, több mint 20 millió euróért hozta az Ajaxtól a nyáron a klub, ráadásul arra a posztra, amin Diaby-Fadiga is játszik - lehet, ez nem tetszett a francia játékosnak.

„Nem fogadhatunk el ilyen viselkedést, semmilyen körülmények között, sportszakmai, erkölcsi és jogi tekintetben sem” - állt a klub közleményében.

Diaby-Fadiga elismerte a lopást, elnézést kért Dolbergtől, a csapattól, Patrick Vieira menedzsertől, és állítólag ígéretet tett a kár megtérítésére, azaz valószínűleg azóta pénzzé tette az órát. (Guardian)