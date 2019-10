Sisakkamerával közvetítette a támadást a szélsőjobboldali merénylő Halléban

Új információk derültek ki a német Halle városában két embert meggyilkoló támadóról: a merénylő egy 27 éves német férfi volt, akit Stephan B.-ként azonosítottak, korábban nem volt ismert a hatóságok előtt.

A Spiegel információi szerint az elkövető sisakkamerát viselt, és a támadást közvetítette is. Az eddigi feltételezések szerint B.-nek nem sikerült bejutnia a hallei zsinagógába, ahol ekkor 70-80 ember tartózkodott, ezután lőtt le egy utcán sétáló nőt, illetve egy vendéget a szemközti kebabosnál.

A videón elhangzó szövegek alapján B. antiszemita és szélsőjobboldali nézeteket vallott. A férfit késő délután fogták el a rendőrök. Ugyan a rendőség elsőnek több elkövetőt sejtett a támadás mögött, mostanra úgy fest, hogy B. egyedül próbált meg behatolni a zsinagógába. A férfi nagyon komolyan fel volt fegyverkezve.

Egy biztonságpolitikai elemzőintézet, a SITE igazgatója, Rita Katz a Twitteren elemezte a birtokukba került videófelvételt, és itt írt arról, hogy bármennyire is szörnyű volt a szerdai támadás, több szerencsésnek mondható tényező, például B. pánikolása, a zsinagóga bezárt ajtaja, illetve a rosszul működő fegyverek miatt a támadásból nem lett komolyabb vérfürdő. Katz arról is írt, hogy a támadásról készült 35 perces felvételt B. egy online játékoldalra is feltöltötte.