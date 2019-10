641 szavazattal nyert Borkai Zsolt Győrben

Hiába a szexbotrány és a korrupciós vádak, Borkai Zsolt szoros csatában megnyerte a győri polgármester-választást Glázer Tímea előtt. Borkai 44,33 százalékot és 19 312 szavazatott kapott. Glázer 42,86 százalékkal és 18 671 szavazattal zárt.

Rajtuk kívül még két jelölt indult, és a szűk különbség azt is jelzi, hogy nélkülük talán megnyerhette volna Glázer.

Harmadik lett a jelentős részben volt jobbikosokból álló Civilek Győrért jelöltje, Kovács László (8,44 százalék), negyedik pedig Balla Jenő (4,37 százalék).

A Fidesz a közgyűlésben is többséget szerzett 15 mandátummal.

Győr régóta stabil fideszes település, most mégis az önkormányzati választások főszereplője lett Borkai Zsolt szexbotránya miatt. A választások előtti napokban „Az ördög ügyvédje” blog folyamatosan közölt képeket és szexvideókat egy hajóról, ahol a fideszes politikus látható fiatal lányok társaságában. Ezen kívül korrupcióval is vádolta Borkait, többek közt írt „a győri polipról”, amelynek tagjai egész Győrt „behálózták”, és „szétlopták”, valamint a „legdrágább dugattyús egymotoros” kisgépről is.

Emiatt szombaton tüntetést tartott a győri ellenzék, amelyen nagyjából ezren vettek részt. Orbán Viktor szombaton azt mondta, hétfőn fogja elmondani a véleményét Borkairól, a győri Fidesz addig is teljes mellszélességgel kiállt mellette.

Pénteken rövid időre úgy tűnt, illetve sokan azt hihették, hogy Borkai visszalép a jelöltségtől, de a polgármester váratlanul meghirdetett sajtótájékoztatóját rövid időn belül lemondta. A szavazás napján sokáig nem bukkant fel Borkai, aztán nem sokkal az urnazárás előtt feleségével együtt mégis elment szavazni.

