Baranyi Krisztina megnyerte a ferencvárosi választást

Baranyi Krisztina független IX. kerületi önkormányzati képviselõ, a Kulcs a Városhoz, Kulcs a Közélethez Egyesület képviselõje a fõvárosi Csarnok téren tartott sajtótájékoztatón 2019. július 4-én Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Új polgármestere lesz Ferencvárosnak, Baranyi Krisztina, az egyesült ellenzék támogatását élvező független jelölt legyőzte a kerületet 2010 óta irányító fideszes Bácskai Jánost. A szavazatok 62,26%-ának feldolgozása alapján Baranyi Krisztina 57,81%-on, Bácskai János 39,04 százalékon áll, és már alacsonyabb feldolgozottságnál is ugyanezek voltak az arányok, ez lényegesen már nem fog változni.

Napközben a 15:00-ás, a 17:00-ás és a 18:30-as részvételi adatok elemzése alapján már magam is arra következtettem, hogy az ellenzék várhatja majd nagyobb bizakodással az eredményeket: a kerület 53 szavazóköréből azokban, amelyeket a korábbi eredmények alapján inkább ellenzékiként azonosítottam, a kerületi átlagnál magasabb, a kormánypártiként azonosított szavazókörökben a kerületi átlagnál alacsonyabb volt a részvétel.

Baranyi még hagyományosan inkább jobbos szavazókörökben is diadalmaskodott - mint például a Bakáts téri, ahol amúgy a kormánypártiként azonosított szavazókörök közül kiugróan magas volt a részvétel.

A kerületben teljes volt az ellenzéki győzelem, a 12 egyéni választókerületből 11-ben nyert az ellenzék jelöltje, csak egyben a Fideszé. A kompenzációs mandátumokkal együtt így 11 képviselője lesz az egyesült ellenzéknek, 5 a Fidesznek és egy a Ferencvárosi Lokálpatrióta Egyesületnek.

A Ferencvárosban kifejezetten kiélezett volt a kampány, még az ellenzéken belül is. Itt a szocialisták és a Momentum nem Baranyit, hanem egy másik jelöltet, az LMP-ből a Momentumhoz pártolt Jancsó Andreát akarta indítani, Baranyi végül kerületi előválasztáson nyerte el az indulás jogát. Ezután egy szakadár szocialista független jelöltként szállt be a választási küzdelembe.

Baranyi, aki az Illatos úti vegyi szennyezés felszámolásával, illetve a parkolási társaságot övező botrányok feltárásával vált az ellenzék egyik legismertebb figurájává, a kampányban szokatlanul durva lejárató kampánnyal szembesült, a kampány hajrájában terjesztették róla, hogy gombostűvel átszúrt szalámival eteti a kutyákat, és parkolóőröket harap meg.

A kerületből szavatatvásárlásról is érkeztek jelentések - késő délután a részvételi adatokon is érződött, hogy a Fidesz mozgósítani kezdett a stabil körzeteiben -, de ez is kevésnek bizonyult.