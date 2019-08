Baranyi Krisztina nyerte a ferencvárosi előválasztást

Baranyi Krisztina (j) és Magyar György (középen), az előválasztást lebonyolító Civil Választási Bizottság elnöke Fotó: Ács Dániel

Lezárult a ferencvárosi ellenzéki előválasztás. Augusztus 14-től 16-ig szavazhattak a IX. kerületiek arról, hogy ki legyen a fideszes Bácskai János polgármester kihívója. Pénteken 14:00 órakor zártak a sátrak, addig lehetett voksolni. A szavazást a Civil Választási Bizottság bonyolította le, a szavazatokat Magyar György ügyvéd irodájában összesítették.

Baranya Krisztina 72 százalékkal, összesen 1464 szavazattal nyert. Jancsó Andrea 566 szavazatot szerzett.

A részvételi arány a várakozásokon felüli volt. A Momentum előzetesen úgy nyilatkozott, hogy az 1000 fős részvétellel már elégedettek lennének, ehhez képest 2030-an járultak az urnákhoz. Ez Magyar György, az előválasztást lebonyolító civil választási bizottság vezetője szerint öt százalékos részvételt jelent, ami "nemzetközi szinten is jelentős".

A rendhagyó voksolásra azért volt szükség, mert a kerületben két táborra szakadt az ellenzék. Az egyik tábor Baranyi Krisztina képviselőt, a másik a szintén független ex-LMP-s önkormányzati képviselő Jancsó Andreát támogatta. A nagy pártok, az MSZP, a Momentum és a Jobbik Jancsó Andreát támogatták. A Kutyapárt, az LMP, Puzsérék és a Kulcs Egyesület Baranyi mögött sorakoztak fel.



A IX. kerületben több oka is van annak, hogy elfajult az ellenzéki adok-kapok. Egyfelől a Fidesz itt az EP választáson aránylag gyengén szerepelt. A Momentumnak és a DK-nak a többi ellenzéki párt nélkül is több szavazata volt, mint a Fidesznek.



Fidesz-KDNP: 38,3

Momentum: 22,83

DK: 17,13

MSZP-P: 7,69

Tehát ez a kerület az ellenzék számára nyerhetőnek tűnik, ezért a pártok érthető módon versenyezni is kezdtek érte. A korábbi ellenzéki megállapodás értelmében a IX. kerületben Karácsonyék, tehát a Párbeszéd jelölhetett, akik egy helyi közvélemény-kutatás után, végül Baranyi Krisztina mellett tették le a garast. De később a jelölés joga a Párbeszédtől az EP-választáson legjobban szereplő ellenzéki párthoz, a Momentumhoz került, akik Jancsó Andreát indították. Baranyi Krisztina, aki az ellenzéki tárgyalásokra nem kapott meghívást, ettől függetlenül nem lépett vissza. Előválasztást javasolt.



Adódik a kérdés, hogy az országosan ismert Baranyi Krisztina miért nem volt megfelelő jelölt az ellenzéki pártok számára. A Momentum korábban erről úgy nyilatkozott, hogy Baranyit nem tartják integratív személyiségnek, nem eléggé kompromisszumkész. Baranyi viszont azt mondja, hogy ő csak azokkal az ellenzéki erőkkel nem hajlandó kompromisszumot kötni, akik az elmúlt évek ferencvárosi botrányaiban, korrupciós és korrupciógyanús ügyeiben együttműködtek a helyi Fidesszel.

Baranyi és Jancsó megállapodása hosszú vajúdás után született meg. A szerződés egyik legvitatottabb pontja az volt, hogy mi lesz az előválasztás vesztesének a sorsa. Az eredeti egyezség szerint, ha Baranyi alul marad az előválasztáson, akkor szinte biztosan kiesik a kerület politikai életéből. A baloldali pártok azt a feltételt szabták, hogy látatlanban is bólintson rá az ellenzéki pártok által összerakott egyéni képviselőjelölti és a kompenzációs listára. Úgy, hogy ő nem vehetett részt a lista összeállításában, és fogadja el, hogy egyetlen őt támogató személy sem kerülhet be a testületbe, sőt ha veszít, akkor ő sem lehet képviselő. A megállapodást végül annyiban módosították, hogy az előválasztás vesztese, tehát Jancsó Andrea a legesélyesebb egyéni körzetben elindulhat. Ha azt megnyeri, akkor ő is részt vehet az önkormányzat munkájában.