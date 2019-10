Rudi, az üzenet: Ma 40 éve jelent meg a Specials első, The Specials című albuma

Például ezzel a számmal, A Message to You Rudy-val, ami egyébként egy 1967-es, jamaikai rock steady; Randy Livingstone dala, a Specials csak feldolgozta. (És persze nem Rudi Völlernek, Túró Rudolfnak vagy Rudolf Péternek szól, hanem egy általános kingstoni rude boynak, hogy mostmár ideje lesz megjavulni.) A Specials The Specials című lemeze ettől függetlenül ott van sok „minden idők legjobb poplemeze” listán, a hetvenes évek végi, depressziós, thatcheri Nagy-Britannia ifjúságának hangulatát tökéletesen megragadó, a brit popzenét a jamaikai skával mesterien ötvöző, az új nagy skahullámot megalapozó alkotás. Hallgassák szeretettel az első számot:

Aztán a B oldal (tudják, ez még kétoldalas, „bakelit” lemez volt) első számát, ez is feldolgozás, a jamaikai Toots & the Maytalstól: