Hadházy szerint újra meg kell fontolni, hogy az ellenzék kivonuljon a Parlamentből

Hadházy Ákos független parlamenti képviselő táblákat tartott Orbán Viktor pulpitusa alá, miközben a miniszterelnök az őszi parlamenti ülésszakot megnyitó beszédét tartotta.



A táblákon olyan feliratok szerepeltek, mint hogy „Stop propaganda, stop korrupció”, „Muszáj hazudnia, mert túl sokat lopott”, „illetve a lónak a faszát”.



Az egyik táblát Orbán megpróbálta kiragadni Hadházy kezéből, de nem sikerült. Kormánypárti képviselők siettek a segítségére, kisebb dulakodás után végül elvették Hadházytól a táblákat.

Miért volt szükség a tegnapi akcióra, hogy jött az ötlet?

Ez az ötlet régóta megvan, de az hogy ezt most meg is csináltam, ahhoz egyértelműen kellett a Kövérnek ez az új szabálya, a parlamenti tudósítás kinyírása. Ez azt mutatja, hogy a választások után nem puhulnak, nem vonják le a következtetéseket, hanem ilyen disznóságok jönnek. Egy ilyen döntés miatt Lengyelországban tízezrek mentek az utcára, és komoly balhék voltak. Sajnos Magyarországon még nem érett meg erre a helyzet. Azt szeretném, hogy vegyük észre, hogy folyamatosan zárják el a demokrácia csapjait.



A kormánysajtó most sokáig a balhéval és az ön trágár táblájával lesz elfoglalva. Jó ez?



Az, hogy csúnya szót használtam nem hirtelen felindulásból jött. Ezzel azt akarom jelezni, hogy az ellenzék nincs olyan helyzetben, hogy érvekkel meggyőzzön kormánypárti szavazókat, mert ezekkel az érvekkel az emberek legnagyobb részéhez nem jutunk el. Az érveink eljutnak a tudatos hírfogyasztókig, akik keresik az igazságot, ez lehet, hogy van egy millió ember, de a kormánypropaganda a maradék sok millió embert is eléri. Hozzájuk az érveink már nem jutnak el.



Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Ezt a táblát arra tartogattam, amikor jött volna a bevándorlós hazugság. Az az igazi primitív propaganda, amikor sok milliárdból terjesztik, hogy bevándorlópártiak vagyunk. Lehetne válaszolni érvekkel, ha lenne, ahol ezt meghallgatják. De nem hallgatják meg. Ezért szándékosan használtam ezt a valóban provokatív kifejezést.

Hol készültek a táblák, hogy csempészte be a Parlamentbe?

Gyorsnyomda kinyomtatta, én mint képviselő nagyobb táskában bevihetem, a szobában pedig felragasztottuk papundeklire. Könnyen lehet - nem akarok Kövér Lászlónak tippeket adni - hogy ezek utána a beléptetésnél a parlamenti képviselőket is meg fogják motozni.

Mi történt, amikor Hoppál Péter, meg Kubatov Gábor odamentek önhöz, hogy elvegyék a táblákat? Mit mondtak, amit mi nem hallhattunk?

Ott voltak csúnya szavak felém, de ami fontosabb, hogy tettlegesség is volt. A kezemet megszorították, rángattak, Németh Szilárd meg is lökött. Ez törvénytelen önbíráskodás volt. Valószínűleg feljelentést fogok tenni. Az is sokat elmond, hogy Font Sándor a magyar zászlóval próbálta eltakarni az igazságot, hogy mi történik Magyarországon. Ez jelképes.

Kövér László pedig azt mondta, hogy „primitív, ostoba, fajankó”, ha valami kocsmai stílus, akkor ez az. Én senkire nem mondtam ilyeneket. Azt mondtam, hogy Orbán korrupt és hazudik. Ez politikai véleménynyilvánítás. Ha kövér ezt sérelmezi, akkor a házbizottság arról is mondjon véleményt, hogy ő milyen módon minősítget embereket!



Van önben bosszúvágy a fideszes médiával szemben a 2018-as választások előtti támadások miatt?

Én a sajtópereket mind megnyertem, de ez nem megoldás. Engem nem a bosszú érdekel, hanem hogy még egyszer az ne forduljon elő, hogy aki a hatalom útjába van, azt elintézik. Nincs más megoldás, nem általánosságban sajtószabadságot kell követelni, hanem konkrétumokat kell kiharcolni: a közmédiának ne hírhamisító, hanem konszenzusos vezetője legyen, és a fizetett kormánypropagandát be kell tiltani. Ez elérhető, és a tegnapi akciónak is az volt a célja, hogy erre felhívja a figyelmet.



Volt arról vita az ellenzékben, hogy jó-e a parlamenti politizálásnak ez a módja?

Beszélgetünk róla, de a fő vita nem zajlott le: magának a parlamenti jelenlétnek az átgondolása és a parlamenti stratégiának az átgondolása. Az hogy ellenzéki pártok megszólalásokat egyeztetnek, az nem rossz dolog, de azt még nem beszéltük át, hogy mennyire van értelme a jelenlegi parlamenti keretek között bent maradni. Hiszen ezzel egy színházat, a demokrácia látszatát tartjuk fent. Elvileg a demokrácia temploma lenne a parlament, a Kövér intézkedéséből látjuk, hogy mennyire nem az. Ezt a vitát újra elő kell venni. A Fidesz 2006 körül kivonult a Parlamentből, és azzal foglalkozott hogy országszerte megszervezze magát. Nekünk is inkább arra kéne koncentrálnunk, hogy minden településen legyen két darab vállaltan ellenzéki emberünk, és országosan 20-25 ezer mozdulni kész aktivistánk.