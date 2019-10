Biztonsági ellenőrzések után az összes üveghidat lezárták egy kínai tartományban

Hopej tartomány mind a 32 üveglátványossága lakat alá került. A lépés érintette a hidakat, felüljárókat és a kilátókat is. A döntés azután született meg, hogy biztonsági teszteket végeztek rajtuk.

A tartományban összesen 24 helyszínen volt fellelhető a 32 látványosság, és mint kiderült, már 2018 márciusában lezárták ezeket, csakhogy a kínai állami média csak most számolt be róla, így eddig a nemzetközi figyelem is elmaradt.

Fotó: Liu Peiran/XINHUA

Az elmúlt évtizedben nagyon durva üveglátványosság-építési hullám tört ki az országban, becslések szerint csak hidakból 2300 épült, a csúszdák és sétányok számát pedig meg se tudnák becsülni. Ugyanakkor több balesetről is tudni a közelmúltból, és legalább két haláleset is történt ezeknél a látványosságoknál. Az egyik fő probléma, hogy az eső rendkívül csúszóssá teszi ezeket az üvegépítményeket, az egyik halálesetnél is ez okozta a tragédiát.

Fotó: Liu Peiran/XINHUA

A lezárt hidak között van a Hongyang üveghíd is, ami idén májusig a világ leghosszabb üveghídja volt. A BBC úgy tudja, hogy nemcsak a tartományban zártak be látványosságokat, hanem országszerte számos helyen történt még hasonló.

Az üveglátványosságoktól az amúgy is pörgő belföldi turizmus további növelését remélték, de idén év elején a kormány országszerte biztonsági ellenőrzéseket rendelt el.