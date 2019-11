Akkora a sofőrhiány Miskolcon, hogy komplett járatokat kellett megszüntetni

A miskolci tömegközlekedés évek óta szenved a sofőrhiánytól, ami mostanra odáig fajult, hogy buszjáratokat kellett megszüntetni.

Veres Pál polgármester úgy döntött, válságmenedzserre bízza a káosz felszámolását, és alacsony színvonalúnak nevezte a helyi közlekedési céget.

A szakszervezetek szerint az alacsony fizetés és a több száz óra túlmunka miatt hagyják el ennyien a pályát.

Válságmenedzser kinevezésével hozná rendbe a miskolci tömegközlekedést Veres Pál, a város októberben megválasztott, ellenzéki polgármestere. Az új polgármesteri biztos feladata az lesz, hogy a lakosság bevonásával oldja meg „a mára kaotikussá vált miskolci tömegközlekedési helyzetet”, írták a polgármesteri hivatal hétvégi közleményében.

Ebben elég keményen fogalmaztak a Miskolci Városi Közlekedési Zrt.-vel (MVK) kapcsolatban, például így:

„...megengedhetetlen, hogy egy miskolci, önkormányzati társaság ennyire alacsony színvonalon teljesítsen”;

„...a problémák, amelyek miatt a miskolci utazók ma szenvedni kénytelenek, az elmúlt időszak nemtörődöm és sokszor súlyosan szakmaiatlan vezetésének egyenes következményei, amelynek helyrehozására a jelenlegi MVK Zrt., vezetésnek is már kilenc hónap állt a rendelkezésére. De érezhető javulás nem történt, mi több mára tarthatatlanná vált a helyzet. A sofőrhiány, a megoldatlan finanszírozás, a kialakult bérfeszültség és a tragikusan rossz tervezés nem újkeletű problémák, elég csak megkérdezni a vállalat dolgozóit, vagy az utasokat”.



Azután vált ennyire élessé a helyzet, hogy az MVK az utóbbi időben kétszer is ritkította a járatokat. Először az október 28–31. közti, szünidei menetrendváltozás rogyasztotta meg a városi közlekedést, ami nem is olyan meglepő, elnézve a nehezen követhetó módosításokat. A szünet első napjától kezdve óriási késésekről, őskáoszról és felháborodott kommentekről számoltak be a helyi újságok, Veres pedig tömegjelenetekről és az egyetemváros nehéz megközelíthetőségéről posztolt a Facebookon.

Pénteken aztán kiderült, hogy november 4-től ideiglenesen megszüntetik a pályaudvar és az egyetem közt közlekedő ME járatot, valamint a 90-es és a 22-es buszokat. Két járatról pedig azt írták, hogy „néhány, a menetrendkönyvben meghirdetett időpontban nem fognak közlekedni”.

Veres vasárnap azt írta a Facebookon, hogy „haladéktalanul megkezdjük az okok feltárását és a felelősség megállapítását, mert a lehető leghatározottabban szeretném kinyilvánítani, hogy Miskolc többé nem lesz következmények nélküli város”.

Elsősorban a munkaerőhiány fojtogatja a miskolci tömegközlekedést, a helyi szakszervezetek szerint legalább 50 sofőr hiányzik a rendszerből. „Három éve gondok vannak, tartottunk egy demonstrációt, de az akkori városvezetés semmit sem reagált, hiába adtunk át petíciót is” – mondta Berta József, a Miskolci Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezetének elnöke a 444-nek. Szerinte az alacsony fizetés miatt „mindenfelé szivárognak” a dolgozók, sokan gépkocsivezetőnek mennek, autópályaépítéseken dolgoznak.

„A kezdő járművezetők 180 ezer nettó környékén keresnek, és ebben sajnos benne van a túlóra és a műszakpótlék, a hajnali kezdés és a munkaszüneti napon való munka is.” Berta szerint annyira súlyos a sofőrhiány, hogy 300-350 órás túlórák is előfordulnak. „Fennáll a veszélye, hogy a rabszolgatörvény maximumát, a 400 órát is elérjük.”

Az új polgármester, Veres Pál. Fotó: Vajda János/MTI/MTVA

Veres múlt kedden találkozott az MVK vezetőivel, akiket utasított, hogy készítsenek programot a létszámhiány kezelésére, és „akár társszervezetek és/vagy vállalkozók bevonásával” vegyenek fel új embereket, amihez az önkormányzat ad forrást. A polgármesteri hivatal hétvégi közleménye szerint az MVK vezetői pozitív változásokat ígértek, ehhez képest néhány nappal később bejelentették az újabb járatritkítást.

„A polgármester a szakmai szervezetekkel és szövetségekkel is együttműködve keres megoldást a tarthatatlan állapotokra, miután az MVK Zrt. az elmúlt napokban semmilyen eredményre nem jutott a helyzet kezelésében, hiába ajánlott fel és biztosított a Városháza minden segítséget” – írta a hivatal a hétvégén. Veres a válságmenedzser kinevezésével együtt megígérte, hogy a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) miskolci csoportjával együtt próbálják majd megoldani a helyzetet.

„A polgármester elkötelezett abban is, hogy az elmúlt napok történései alapos kivizsgálást és a felelősség haladéktalan megállapítását is igénylik.” Veres közben hozott néhány hangulatjavító intézkedést: döntött egy hóközi jutalom kifizetéséről, és mostantól az MNK-s dolgozók hozzátartozói is ingyenes béretet kapnak.

Lakhatási támogatás és városi minimálbér?

Az MNK – a polgármesterrel való találkozó után – azt írta a BorsodOnline-nak, hogy „elszántak a járművezetők pótlását illetően”, ezért folyamatosan hirdetik az állásokat, az új embereket beajánló kollégák pedig jutalmat kapnak.

Ezen kívül idén villamos- és buszvezetői képzést indítottak, „a béreket az érdekképviselettel egyeztetve folyamatosan emelték”, és más szolgáltatókkal együtt próbálják elérni, hogy a C kategória megszerzése nélkül is kaphasson valaki D kategóriás jogosítványt, hátha így többen jelentkeznének.

Kerestük a polgármesteri hivatalt, hogy mit gondolnak ezekről az intézkedésekről, és mit fog tenni a válságmenedzser, de későbbre ígértek választ, mivel most is tartanak a tárgyalások. Veres korábban azt mondta, az önkormányzat lakhatási támogatással és városi minimálbér bevezetésével is próbálkozna.

Írtunk az MVK-nak is, hogy reagáljanak a hivatal hétvégi bírálataira, de egyelőre nem tették meg.